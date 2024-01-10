HS узнала, сколько еще будет закрыта граница Финляндии с Россией

Финляндия может оставить закрытой границу с Россией еще на месяц, пишет Helsingin Sanomat. Правительство примет решение завтра, сроки продления запрета еще могут измениться. КПП в прошлый раз закрыли 15 декабря на месяц

Фото: Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters

Власти Финляндии планируют продлить закрытие границы с Россией еще на месяц, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. Газета отмечает, что правительство должно принять решение 11 января, но сроки продления еще могут поменяться.

Iltalehti также писала, что финско-российская граница останется закрытой после истечения предыдущего решения в ночь на 15 января. Ilta-Sanomat сообщала, что финские власти, вероятнее всего, примут решение о продлении на определенный срок.

Согласно источникам в правительстве Helsingin Sanomat, никаких политических или юридических препятствий для принятия решения нет. Двумя днями ранее издание писало, что власти склоняются к решению продлить запрет на некоторое время. Накануне, 9 января, глава финского МВД Мари Рантанен допустила, что граница с Россией останется закрытой. «Я не могу раскрывать разведывательную информацию, но, похоже, в действиях России изменений нет», — сказала она.

Финляндия закрыла все погранпункты на границе с Россией в конце ноября, с 15 декабря эту меру ввели вновь еще на месяц спустя один день после открытия погранпереходов. Решение было принято из-за наплыва просителей убежища из стран Африки и Ближнего Востока.

Хельсинки обвиняют Москву в попытках спровоцировать миграционный кризис из-за сближения с США. Российская сторона отвергала обвинения. МИД называл их «странными». В Кремле подчеркивали, что погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане российские пограничники полностью соблюдают служебные инструкции.