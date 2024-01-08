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HS узнала о планах Финляндии оставить закрытой границу с Россией

HS: Финляндия намерена продлить срок закрытия погранпунктов на границе с Россией
Все погранпункты на границе с Россией закрыты с середины декабря, их работу прекращали постепенно с ноября из-за наплыва мигрантов, в организации которого обвиняли Москву. МИД назвал обвинения «странными»
HS узнала о планах Финляндии оставить закрытой границу с Россией

Финские власти намерены оставить закрытыми погранпереходы на границе с Россией, сообщает Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на источники.

Действующий запрет будет в силе до 15 января, пока правительство страны еще окончательно не решило, как поступить в дальнейшем. Но собеседники газеты говорят, что власти склоняются к продолжению его действия на некоторое время, без закрытия на неопределенный срок.

Закрытие пограничных пунктов Хельсинки начали в ноябре. С 18 числа перестали работать четыре из них — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Нииралаа». C российской стороны это МАПП «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», которые находятся в Ленинградской области и Карелии. С 25 ноября закрыли еще три: «Келлоселькя», «Куусамо» и «Вартиус» («Салла», «Суоперя» и «Люття» в Мурманской области и Карелии). Затем перестал работать последний на тот момент работавший пункт пропуска («Райя-Йосеппи» — «Лотта» в Мурманской области). Всего на границе девять погранпереходов, «Париккала» («Сювяоро» в Карелии) был закрыт еще в прошлом апреле.

14 декабря два пункта пропуска — Ваалимаа» и «Ниирала» — возобновили работу. Однако уже на следующий день граница снова была закрыта полностью на месяц.

Лишь один кандидат в президенты Финляндии выступил против закрытия границ
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Фото:Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Причиной закрытия границ Финляндия назвала наплыв мигрантов и обвинила в его организации Россию. Отечественный МИД называл обвинения «странными».

Жители Финляндии проводили митинги из-за решения властей страны закрыть границу. Так, в городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от границы, около 50–60 человек, в основном россияне, которые живут в Финляндии и у которых есть родственники в России, собрались на подобную акцию. Кроме того, как сообщал Yle, инициативная группа из числа россиян и людей с двойным гражданством, проживающих в Финляндии, объявили о создании ассоциации, которая будет продвигать добиваться открытия погранпунктов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Финляндия пограничный режим
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