Эксперты оценили риски для Украины при прекращении помощи США

Без продолжения военной помощи со стороны США Украина не сможет долго сопротивляться российской армии, считают опрошенные WP эксперты. Москва осуждает военную помощь Украине

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Неспособность США выделить Украине финансовую помощь может привести к настоящей «катастрофе» для Киева и оказать негативное влияние на положение украинской армии на поле боя, пишет в своей колонке для The Washington Post историк, член консультативной группы Объединенного комитета начальников штабов ВС США по трансформации и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям (CFR) по исследованиям в области национальной безопасности Макс Бут.

По словам Бута, после того как американскому конгрессу удалось достигнуть бюджетного соглашения на $1,66 трлн, крайне важным остается момент согласования помощи для других стран. Он напоминает, что помимо средств для Тайваня и Израиля в предложенный президентом Джо Байденом пакет финансирования входит $64 млрд «жизненно важной» помощи Украине.

«Последствия прекращения помощи США будут просто катастрофическими», — заявила Буту исследователь Алина Полякова. Она отметила, что украинцы «не прекратят сражаться», но без помощи США в конечном итоге проиграют. «Если бы Украина находилась под контролем России — политически или в военном отношении, — это означало бы, что Россия находится на границах НАТО и ЕС. Это будет означать, что США значительно ослабнут в качестве мирового лидера. Я думаю, что победа России на Украине — это, откровенно говоря, конец глобального лидерства США», — рассказала эксперт.

Бут отмечает, что неспособность США поддержать Украину станет «величайшей внешнеполитической ошибкой», по крайней мере, со времен вторжения в Ирак в 2003 году, а ее геополитические последствия будут еще более серьезными. Наибольшее воздействие этой «ошибки», по мнению автора статьи, будет ощущаться именно на Украине.

Эксперт указывает, что в настоящее время Украина проигрывает России в артиллерии и дронах, а любое преимущество Киева, которое было в прошлом году, уже потеряно. «Российские дроны сейчас доминируют в воздушном пространстве. Эти дроны сыграли решающую роль в выполнении российских миссий глубокого удара и срыве украинских действий, эффективно меняя динамику наземных операций», — рассказал Буту бригадный генерал армии США в отставке Марк Арнольд, который в ноябре провел три недели на Украине.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал срыв контрнаступления ВСУ главной задачей 2023 года, с которой справились российские военные. По его словам, только с начала контрнаступления в июне украинские подразделения потеряли 159 тыс. человек. По данным Минобороны, за прошлый год украинская армия потеряла свыше 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения.

Старший научный сотрудник Королевского института вооруженных сил в Лондоне (RUSI) Джек Уотлинг предположил, что при замедлении финансирования Украины российская армия уже к 2025 году будет способна подойти к Киеву. «После окончания холодной войны оборонный потенциал атрофировался по обе стороны Атлантики, европейские страны изо всех сил пытаются достичь своих амбициозных целей в области производства боеприпасов. США наращивают производство собственных боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов, и эти поставки необходимы для обороны Украины», — указывает Бут.

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Если помощь со стороны США не будет оказана, «европейским государствам придется, по сути, быть готовыми исчерпать все свои запасы боеприпасов, чтобы обеспечить снабжение Украины», рассказал профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс Филлипс О'Брайен. При этом он полагает, что такое решение приняли бы немногие европейские лидеры.

В конце декабря 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн. В Вашингтоне пока не могут согласовать дополнительное финансирование для Украины на 2024 год: президент Джо Байден настаивает на выделении Киеву $61 млрд, однако республиканцы требуют больше финансирования на охрану собственных границ. В начале января представитель Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что США продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022–2023 годов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что без западной помощи ВСУ начнут отступать. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что украинские власти не имеют резервного плана на случай сокращения военной помощи от западных стран и рассчитывают на продолжение поддержки.

Москва осуждает военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин еще в декабре заявлял, что Украина сама практически ничего уже не производит, а поставки вооружения, которые она получает от других стран, продлятся недолго. «Все привозят, извините за моветон, на халяву. Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, заканчивается», — говорил глава государства.

В 2023 году поставки военной техники на Украину из западных стран, в частности тяжелых вооружений, по сравнению с 2022-м сократились, показывают изученные РБК данные проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Германия), который отслеживает поставки. В 2022-м Запад анонсировал поставки 434 танков, 89 РСЗО и 574 тяжелых орудий, а в 2023-м — 380 танков, восьми РСЗО и 236 орудий. Фокус сместился на ЗРК — если в 2022-м Киеву обещали 24 комплекса, то в 2023-м — 55.