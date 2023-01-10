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Пушилин заявил о контроле над центром Соледара

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о контроле над центром Соледара
Центр города находится под контролем ЧВК Вагнера, а российские войска «полностью перехватили инициативу» у ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе, заявил Пушилин
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что центр Соледара взяли под контроль подразделения частной военной компании (ЧВК) Вагнера, передает ТАСС.

Также он сказал, что Вооруженные силы России «полностью перехватили инициативу» у ВСУ в Донбассе. «Сейчас мы видим где-то активное удержание позиций и изматывание противника, а где-то активные наступательные действия и продолжающееся освобождение городов и районов Донецкой Народной Республики», — заявил Пушилин в эфире «Первого канала».

Пушилин заявил о контроле над центром Соледара
Пушилин заявил о контроле над центром Соледара

Днем 10 января глава ДНР назвал Соледар «единственным направлением, через которое противник еще может отступать». Пушилин говорил, что бои сместились в «западную часть города», а сам он «близок к освобождению». После занятия Соледара российские военные направят усилия на установление контроля над Артемовском (украинское название — Бахмут) и Северском, добавил глава ДНР.

Соледар расположен примерно в 75 км к северу от Донецка. Артемовск находится примерно 10 км южнее Соледара.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский называл Артемовск и Соледар «самыми горячими и болезненными» направлениями для украинских войск. Тогда же российское Минобороны отчитывалось об успешном наступлении в этом районе. 9 января замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска начали штурм Соледара, в котором задействовано большое количество групп, «сформированных из лучших резервов вагнеровцев». За несколько дней до этого основатель ЧВК Евгений Пригожин сказал, что вагнеровцы «близки к взятию» города.

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Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что вооруженные силы взяли под контроль село Бахмутское, расположенное примерно в 5 км к юго-востоку от Соледара.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Соледар Денис Пушилин ДНР ЧВК Вагнера
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