Помощник Кадырова заявил о необходимости провести мобилизацию «еще вчера»

Командир «Ахмата» раскритиковал «поднимающих панику» из-за слухов о продолжении мобилизации в России и призвал не бояться готовить россиян к тому, чтобы «стать в один строй»

Апти Алаудинов (в центре) (Фото: Александр Река / ТАСС)

Россия находится в «стадии третьей мировой войны», информацию об этом следует «четко доносить» до россиян, страна должна быть к этому готова, заявил помощник главы Чечни по силовому блоку, командир спецподразделения «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Запись эфира программы «60 минут» опубликована на сайте телеканала.

«Там кто-то какие-то паники поднимает по поводу того, если была бы еще одна мобилизация. А на самом деле я вам честно скажу: волна мобилизации, я считаю, она должна быть вчера. Мы должны готовить наше население и в школах, и повсеместно к тому, что если развернутся такие события, то мы все должны встать в один строй!» — сказал Алаудинов.

Он призвал присутствующих в студии политологов говорить об этом без опаски, что «мы скажем что-то страшное». Ведущая Ольга Скабеева затем напомнила, что, по официальной информации, частичная мобилизация в России завершена, она также заверила, что речь в студии ведется только о «моральной, ментальной мобилизации». «Как оно обернется пока, естественно, непонятно», — добавила Скабеева. Алаудинов во время ее слов утвердительно кивал головой.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, о ней утром того дня объявил президент Владимир Путин, подписав соответствующий указ. Он назвал такое решение адекватным угрозам, с которыми столкнулась страна. «В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань», — настаивал президент. Призыв по мобилизации завершили в конце октября, отчитался министр обороны Сергей Шойгу. Он добавил, что набор военных продолжат за счет добровольцев и контрактников.

При этом указ о завершении мобилизации президентом подписан не был. В ответ на уточняющий вопрос журналистов Путин сказал, что не думал об этом, и пообещал проконсультироваться с юристами. Его представитель Дмитрий Песков затем заявил, что необходимости в документе нет, «точка поставлена», а частичная мобилизация завершена. В Совфеде тоже не увидели нужды в президентском указе, утверждая, что «большей силы, чем слова президента, у нас нет». «Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае в восприятии людей», — полагает глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.

В начале декабря Путин заявлял, что факторов для дополнительной мобилизации в России нет. В Кремле тогда же говорили, что информация в соцсетях о новых волнах мобилизации носит провокационный характер. Спустя месяц Песков призвал не придавать значения публикациям телеграм-каналов о продолжении мобилизации в России.