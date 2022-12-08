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Военная операция на Украине ,  
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Клишас объяснил отсутствие указа о конце мобилизации силой слова Путина

Клишас объяснил отсутствие указа о конце мобилизации тем, что слова президента сильнее
Сенатор заявил, что «в восприятии людей» слова президента значат больше, чем официальный указ о завершении мобилизации. Он подчеркнул при этом, что власти «никак не могут знать» об отсутствии нужды в будущем в новой мобилизации
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Необходимости в указе президента о завершении в России частичной мобилизации нет, поскольку власти не могут «выпускать по документу» при каждой общественно-значимой ситуации, считает сенатор, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас. Интервью с ним опубликовали «Ведомости».

«С политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей», — продолжил он.

Клишас предложил в качестве шутки представить обратную ситуацию, будто указ уже выпущен, но президент Владимир Путин об этом не заявил и уклоняется от ответа на вопрос о статусе частичной мобилизации.

«Все бы сказали: «Слушайте, указ-то указом, но почему он ничего не подтверждает под камерами», — предположил Клишас.

На вопрос о том, как власть может знать, что необходимость новой волны мобилизации не появится, Клишас ответил: «Никак не может знать». Он пояснил, что правительство будет руководствоваться тем, как складывается ситуация, а если необходимость в возобновлении призыва появится, то для этого понадобится новый указ.

Органы власти никто не лишал полномочий принять любое решение, которого будет требовать ситуация, напомнил сенатор. Не может быть гарантий того, что какой-либо орган власти откажется пользоваться своими полномочиями, в частности президент не станет объявлять новую волну мобилизации. Соответствующее обещание было бы неконституционным, считает Клишас, поскольку президент обязан сохранять территориальную целостность страны и поддерживать ее суверенитет.

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Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября, об этом сообщил Путин утром того же дня. Он счел это решение адекватным угрозам, с которыми столкнулась страна. Спустя немногим более месяца глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту об окончании частичной мобилизации. Мобилизованы 318 тыс. человек, включая добровольцев. В начале декабря 150 тыс. мобилизованных находились в зоне проведения спецоперации, 77 тыс. находились непосредственно в боевых подразделениях, рассказал президент.

Путин говорил, что не подписал указ о завершении мобилизации, однако все равно «точка поставлена». В Кремле также подчеркивали, что призыв в рамках частичной мобилизации завершен. «Очень много провокационных сообщений публикуются в соцсетях. Нужно ориентироваться на сообщения от Министерства обороны и президента», — оценил представитель президента Дмитрий Песков информацию в интернете о новых волнах мобилизации.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Андрей Клишас мобилизация Владимир Путин указ Президента
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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