Путин заявил об отсутствии факторов для дополнительной мобилизации

Отвечая на вопрос, какие факторы могут повлиять на решение о дополнительной мобилизации, президент заявил, что их сегодня «не просматривается». Ранее он говорил об отсутствии необходимости в мобилизации на сегодняшний день

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Факторов для дополнительной мобилизации в России на сегодняшний день нет, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляцию вел РБК.

«Нет, таких факторов сегодня не просматривается», — сказал он, отвечая на вопрос, какие факторы могут повлиять на изменение решения не проводить дополнительную мобилизацию.

Он напомнил, что 300 тыс. россиян были мобилизованы, половина из них является боевым резервом.

«150 тыс. находятся в группировке. Из тех, кто находится в группировке, только 77 тыс. в боевых подразделениях. Остальные либо на вторых-третьих позициях, это фактически роль территориальных войск, либо занимаются дополнительной подготовкой. А еще 150 тыс. не находятся даже в группировке, они находятся на полигонах и в учебных центрах. Этот считается, что это такой боевой резерв», — пояснил глава государства. Президент утверждает, что о дополнительной мобилизации речи не идет.

7 декабря Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что никакой необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет.

21 сентября президент объявил частичную мобилизацию в стране, через семь месяцев после начала военных действий на Украине. Свое решение он объяснял «защитой родины, ее суверенитета и территориальной целостности». Призвать планировалось 300 тыс. россиян. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задания по мобилизации. Военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников, утверждал он.

Как поясняли в Кремле, указ Путина о завершении мобилизации не нужен, и «на этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента». «Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас объяснял отсутствие президентского указа тем, что «с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента», в России нет. «Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей», — считает он.