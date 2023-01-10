В США заявили о стремлении изменить динамику боевых действий на Украине

Соединенные Штаты путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву, в том числе боевых машин пехоты Bradley и систем противовоздушной обороны, стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине. Об этом на брифинге заявил представитель Гостепартамента Нед Прайс (трансляция шла в Twitter).

«Более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных, и российская военная техника регулярно обстреливает украинские города, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить <...> за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности», — заявил Прайс.

Журналисты спросили Прайса, обеспокоены ли США действиями ЧВК Вагнер. Он ответил, что США не считают эффективными подобные шаги стороны России. «В настоящий момент там действуют десятки тысячи бойцов, связанных не с российскими вооруженными силами, а с ЧВК «Вагнер». И если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», — заявил Прайс.

Ранее в Белом доме заявили, что США продолжат оказывать военную помощь Украине. В американском бюджете на 2023 год на нужды обороны будет выделено $858 млрд, Украина и союзники по НАТО согласно документу получат экстренную помощь примерно на $45 млрд. Около $9 млрд из этой суммы планируется направить на различные нужды ВСУ, в том числе обучение, вооружение, зарплаты и материально-техническое обеспечение.

Россия критикует поставки оружия на Украину из западных стран. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине, но затянут вооруженный конфликт.