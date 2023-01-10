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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян объяснил проблемы Армении с ОДКБ

Премьер Армении Пашинян предложил уточнить зону ответственности ОДКБ
После отказа от проведения на территории Армении учений ОДКБ премьер-министр Никол Пашинян призвал уточнить зону ответственности этой организации. По словам Пашиняна, отсутствие понимания в этом вопросе создает проблему для страны
Никол Пашинян (справа)
Никол Пашинян (справа) (Фото: primeminister.am)

Необходимо уточнить зону ответственности ОДКБ, после чего Армения сможет строить отношения с организацией на институциональной основе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает Sputnik. По словам премьера, отсутствие понимания насчет зоны ответственности ОДКБ создает фундаментальную проблему для Армении.

В 2023 году в Армении должны были пройти учения ОДКБ «Нерушимое братство». 10 января Пашинян сообщил, что страна считает нецелесообразным проведение мероприятия на своей территории. Минобороны Армении уведомило организацию об этом решении. Кремль после этого пообещал продолжать диалог с Ереваном. «Я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении», — добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В сентябре прошлого года, после возобновления столкновений с Азербайджаном, Армения обратилась за помощью к ОДКБ. Та выступила против силовых методов решения конфликта и призвала использовать политико-дипломатические методы. После этого в центре Еревана прошел митинг: протестующие требовали выхода из ОДКБ и начала переговоров с другими союзниками для создания новой системы безопасности. Пашинян в октябре отметил, что некоторые представители организации опасаются выхода Армении из ее состава, но Ереван и сам не хочет лишиться поддержки ОДКБ.

В ноябре премьер-министр республики отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Эти документы были отправлены на доработку. Пашинян объяснил отказ отсутствием политической оценки со стороны ОДКБ по поводу «агрессии» Азербайджана против территориальной целостности Армении.

«Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, и фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами, и я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ», — заявил он.

В середине декабря группа граждан Азербайджана, представившихся экоактивистами, заблокировала Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую Армению с Нагорным Карабахом. В Ереване обвинили Баку в организации блокады, в Азербайджане в ответ заявили, что дорогу перекрыли российские миротворцы. Власти Армении потребовали от российской стороны обеспечить бесперебойность работы Лачинского коридора. Пашинян говорил, что, если Москва не может добиться этого самостоятельно, ей следует обратиться в Совбез ООН, чтобы получить его мандат для своих миротворцев, либо же в Карабах следует направить международный миротворческий контингент. В МИДе России заявили, что «никакие публичные нападки» на российских миротворцев делу не помогут.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Никол Пашинян Армения ОДКБ
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