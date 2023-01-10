Песков не подтвердил встречу Медведева с Нуланд и Волкером в Турции

Кремль прокомментировал сообщения о встрече Медведева с Нуланд и Волкером

Виктория Нуланд (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Количество фейков в телеграм-каналах «начинает превышать количество правдивых сообщений», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о поездке зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева в Турцию и встрече там с замгоссекретаря США Викторией Нуланд и бывшим спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером.

«Не могу [подтвердить]», — сказал Песков.

О том, что Медведев встречается в Турции с Волкером и Нуланд, 9 января сообщил телеграм-канал «Образ будущего». Подробностей он не привел.

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