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Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина

Медведев приехал в Пекин и передал Си Цзиньпину послание от Путина
Медведев в Пекине обсудил с лидером КНР сотрудничество китайских коммунистов с «Единой Россией» и ситуацию на Украине, а заодно передал ему послание от российского президента

Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина
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Дмитрий Медведев приехал в Пекин и встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, кадры встречи появились в его телеграм-канале. Медведев в Пекине передал Си Цзиньпину послание от Путина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретариат зампреда Совбеза.

По словам Медведева, он обсудил с китайским лидером ситуацию на Украине и сотрудничество «Единой России» с Компартией Китая.

Пресс-служба «Единой России», председателем которой является Медведев, сообщила, что визит продлился с 20 по 21 декабря и прошел по приглашению Центрального комитета Коммунистической партии Китая. В составе российской делегации был секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев.

«Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин высоко оценили состояние и перспективы российско-китайских отношений, провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки, достигли договоренности об активизации сотрудничества между возглавляемыми ими партиями в контексте поставленных Владимиром Путиным и Си Цзиньпином общих задач по дальнейшему продвижению всего комплекса отношений партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР», — сообщили в партии.

Кроме того, Медведев и Си Цзиньпин, как сообщила пресс-служба, «сверили часы по ряду значимых вопросов международного характера, констатировав широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам». Речь идет в том числе и о кризисе на Украине.

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Владимир Путин в последний раз лично приезжал в Китай 4 февраля, за несколько недель до начала военной операции на Украине. По итогам трехчасовых переговоров стороны опубликовали совместное заявление, в котором Китай поддержал требование России о нерасширении НАТО на Восток и другие предложения по гарантиям безопасности в Европе. Также обе страны призвали Североатлантический альянс «отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других государств, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов».

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Дмитрий Медведев Владимир Путин Си Цзиньпин
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