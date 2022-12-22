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Кремль раскрыл содержание письма Путина Си Цзиньпину

Дмитрий Песков: послание Путина Си Цзиньпину касалось стратегии и международных отношений
Дмитрий Медведев привез в Пекин послание Владимира Путина, которое касалось стратегических вопросов и международных отношений. Медведев был в Китае с визитом 20 и 21 декабря
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Послание президента России Владимира Путина Си Цзиньпину, которое привез в Пекин замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, касалось стратегического партнерства России и Китая, а также международной обстановки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Оно [послание] касалось двусторонних отношений, а также международной обстановки», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Также оно касалось продвинутых отношений, продвинутого партнерства между Россией и Китаем, стратегического партнерства», — сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу»).

Лидер КНР принял Медведева 21 декабря. «РИА Новости» со ссылкой на секретариат зампреда Совбеза сообщали, что он привез послание Путина Си Цзиньпину.

По словам самого Медведева, он обсудил с китайским лидером ситуацию на Украине и сотрудничество «Единой России» с Компартией Китая.

Пресс-служба «Единой России», председателем которой является Медведев, сообщила, что визит продлился с 20 по 21 декабря и прошел по приглашению Центрального комитета Коммунистической партии Китая. В составе российской делегации был секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев.

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Сам Путин лично приезжал в Китай 4 февраля, за несколько недель до начала военной операции на Украине. По итогам того визита стороны опубликовали сообщение, в котором говорилось, что в КНР поддержали требование России о нерасширении НАТО на Восток и другие предложения по гарантиям безопасности в Европе.

Также обе страны призвали Североатлантический альянс «отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других государств, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Китай Россия Си Цзиньпин Владимир Путин Дмитрий Медведев
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