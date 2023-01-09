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FT узнала о варианте поставок Украине западных танков

Решение западных лидеров о возможности поставок на Украину бронетехники, включая танки, не принималось централизованно, сообщает FT. По данным издания, позиция сформировалась в результате отдельных двусторонних переговоров
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Если Великобритания положительно решит вопрос о поставках боевых танков Challenger 2 на Украину, то за ними могут последовать и решения о передаче ВСУ американских танков M1 Abrams и немецких Leopard II. Об этом рассказал газете The Finacial Times информированный источник.

По его словам, политика Запада в отношении отправки боевых бронированных машин, включая танки, не координировалась централизованно. Решение о возможности поставок бронированной техники, на которые страны Запада раньше не решались, сформировалось в результате двусторонних переговоров и решений, принимаемых отдельными странами, уточнил собеседник издания.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что Великобритания рассматривает возможность поставки Украине британских боевых танков Challenger 2. Переговоры об этом велись «в течение нескольких недель», сообщил телеканалу западный осведомленный источник. Окончательное решение еще не принято, уточнил он.

Еще один источник предположил, что объем первой партии может составить около десяти танков Challenger 2. По его словам, само по себе это не «изменит правила игры», но этот шаг позволит преодолеть барьер, который до сих пор мешал союзникам предоставлять западные танки Украине из-за страха, что Россия сочтет такие действия чрезмерной эскалацией.

5 января пресс-служба Белого дома по итогам разговора американского президента Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца сообщила, что Украина получит от США боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а от Германии — БМП Marder и батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot вдобавок к одной батарее, ранее обещанной Вашингтоном.

Число бронемашин Bradley, которые получит Украина от США, официально не объявлялось. Собеседники Reuters уточнили, что речь идет о 50 БМП.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 4 ноября пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать Киеву французские легкие танки. «У нас был долгий и подробный разговор с президентом Франции Макроном о текущей ситуации. Поблагодарил его за решение о передаче Украине легких танков и БТР «Бастион», а также за активизацию работы с партнерами в том же направлении», — сообщил тогда Зеленский.

В Елисейском дворце уточнили, что речь идет о поставке танков AMX-10 RC. «Впервые танки западной разработки поставляются Вооруженным силам Украины», — сообщили в канцелярии президента Франции.

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Российская сторона неоднократно критиковала поставки оружия на Украине западными странами. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь целей спецоперации на Украине, а лишь затянут вооруженный конфликт.

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