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Глава Минэкономики ФРГ допустил поставки Киеву танков Leopard в будущем

Глава Минэкономики ФРГ Хабек: Берлин может решить поставлять Киеву танки Leopard в будущем
Танк Leopard
Танк Leopard (Фото: Bernd Wüstneck / dpa / Global Look Press)

Правительство Германии может принять решение о поставках танков Leopard Украине в будущем, заявил вице-канцлер страны, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в эфире телеканала ARD.

«Нет, это, конечно, не исключено», — ответил министр на вопрос о возможности поставлять Киеву танки этого типа. Хабек отметил, что правительство ФРГ следит за ситуацией и согласовывает свои действия с партнерами.

Ход дискуссий о возможных поставках оружия будет меняться с учетом того, как развивается ситуация в зоне боевых действий на Украине. добавил глава Минэкономики.

Украина уже несколько месяцев добивается от ФРГ отправки ей танков Leopard 2. Канцлер Германии Олаф Шольц отказывался поставлять боевые бронемашины Киеву в одиночку. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский призывал Берлин быть самостоятельным в своих решениях.

Вечером 5 января американский президент Джо Байден и Шольц договорились передать Киеву БМП Bradley (от США) и БМП Marder (от Германии). После этого вице-президенты бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики призвали власти передать Украине не только Marder, но и танки Leopard, которые в бундесвере используются совместно с БМП.

Германия наряду с другими странами НАТО оказывает Украине военную и финансовую помощь, поставляет стране оружие и боеприпасы. За весь 2022 год Берлин предоставил Киеву помощь на сумму свыше €12 млрд.

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Российские власти критикуют страны Запада за поставки оружия Украине и заявляют, что подобные действия не ведут к урегулированию конфликта. Глава российского МИДа Сергей Лавров предупреждал, что транспорт, перевозящий такое оружие, будет законной целью российских военных.

Теги
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