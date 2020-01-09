Иран предупредил о «более жестокой мести» в адрес США

По словам иранского генерала, Тегеран собирается «более жестко» отомстить за убийство Касема Сулеймани. Замглавы КСИР, в свою очередь, сообщил, что ракетным ударом Иран продемонстрировал свою военную силу

Иран в ближайшем будущем «более жестко» отомстит США после убийства Касема Сулеймани. Об этом заявил генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абдулла Араги, передает Tasnim News.

Агентство также цитирует замглавы КСИРа Али Фадави, который сообщил, что ракетный удар Ирана по базам в Ираке, где находились американские военнослужащие, был демонстрацией военной силы Тегерана. По его словам, США «не смогли ничего сделать» с атакой.

После убийства Сулеймани Тегеран пообещал американцам военный ответ и 8 января нанес ракетный удар по базам Ирака, на которых находились американские военнослужащие. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркивал, что атака — это «пощечина» США, а не равнозначный ответ на убийство.

Американский президент Дональд Трамп после удара выступил с обращением к нации, в котором заявил, что никто из военных США не погиб, и анонсировал «жесткие экономические санкции против иранского режима». Он не упомянул военный ответ, хотя ранее обещал нанести удары по 52 целям в Иране с применением «новейшего оружия» в случае какой-либо военной атаки со стороны Тегерана.