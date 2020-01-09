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Гибель Сулеймани ,  
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Иран предупредил о «более жестокой мести» в адрес США
По словам иранского генерала, Тегеран собирается «более жестко» отомстить за убийство Касема Сулеймани. Замглавы КСИР, в свою очередь, сообщил, что ракетным ударом Иран продемонстрировал свою военную силу

Иран в ближайшем будущем «более жестко» отомстит США после убийства Касема Сулеймани. Об этом заявил генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абдулла Араги, передает Tasnim News.

Агентство также цитирует замглавы КСИРа Али Фадави, который сообщил, что ракетный удар Ирана по базам в Ираке, где находились американские военнослужащие, был демонстрацией военной силы Тегерана. По его словам, США «не смогли ничего сделать» с атакой.

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После убийства Сулеймани Тегеран пообещал американцам военный ответ и 8 января нанес ракетный удар по базам Ирака, на которых находились американские военнослужащие. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркивал, что атака — это «пощечина» США, а не равнозначный ответ на убийство.

Американский президент Дональд Трамп после удара выступил с обращением к нации, в котором заявил, что никто из военных США не погиб, и анонсировал «жесткие экономические санкции против иранского режима». Он не упомянул военный ответ, хотя ранее обещал нанести удары по 52 целям в Иране с применением «новейшего оружия» в случае какой-либо военной атаки со стороны Тегерана.

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При этом, как писали CNN и The Washington Post со ссылкой на источники, в Белом доме существует версия, что Иран намеренно хотел избежать серьезного ущерба во время удара по американцам: это позволило Тегерану сохранить лицо, а обеим сторонам конфликта — избежать ситуации на грани войны.

Автор: Артём Губенко
Теги: КСИР, месть, США
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