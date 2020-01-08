Последствия удара Ирана по объектам США в Ираке. Фоторепортаж

Жители города Дахук на севере Ирака осматривают воронки, оставшиеся после взрыва ракеты, выпущенной 8 января из Ирана по размещенным в окрестностях города военным руководимой США коалиции

На месте взрыва ракеты находят шрапнель, которой был начинен снаряд

Следы взрыва заметны и в городе — в некоторых окнах оказались выбиты стекла