Общество , 08 янв, 13:25
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Последствия удара Ирана по объектам США в Ираке. Фоторепортаж
Военные объекты руководимой США коалиции в Ираке подверглись ракетному обстрелу из Ирана. Глава иранского МИД Джавад Зариф назвал атаку мерой самообороны после убийства генерала Касема Сулеймани. О том, куда попали выпущенные из Ирана ракеты — в фоторепортаже РБК
Жители города Дахук на севере Ирака осматривают воронки, оставшиеся после взрыва ракеты, выпущенной 8 января из Ирана по размещенным в окрестностях города военным руководимой США коалиции
На месте взрыва ракеты находят шрапнель, которой был начинен снаряд
Следы взрыва заметны и в городе — в некоторых окнах оказались выбиты стекла
В Багдаде прошли акции протеста против нанесенного Ираном ракетного удара