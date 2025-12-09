 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин рассказал, что иногда ездит «по-тихому» без кортежа

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека рассказал, что иногда ездит «по-тихому», без сопровождения передает корреспондент РБК.

«Как, может быть, ни странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами», — сказал Путин, пояснив, что иногда ездит «по-тихому» без всяких кортежей. Так он отреагировал на выступление члена СПЧ, замглавы редактора журнала «Русский Репортер» Марины Ахмедовой, которая рассказала о проблеме передвижения курьеров на электросамокатах и электровелосипедах, которые могут представлять опасность для пешеходов.

«Я вижу, что происходит с этой доставкой. Конечно, это вызывает озабоченность у наших граждан. Мне говорили об этом некоторые руководители регионов, в частности, губернатор Санкт-Петербурга», — сказал президент.

По его словам, езда курьеров на электротранспорте представляет опасность для граждан. «И разумеется, прежде всего местные, региональные власти должны с этим разобраться», — добавил он.

Путин пообещал дать поручения МВД и регионам разобраться с регулированием работы сервисов доставки.

Минтранс не увидел нужды в получении прав для вождения электросамокатов
Общество

В начале декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют запрещать использование электросамокатов и других средства индивидуальной мобильности (СИМ) в городе. Он отметил, что около 80% москвичей пользуются услугами курьеров, которые в работе часто используют этот вид транспорта. По словам мэра, для контроля ситуации в городе ввели обязательные стандарты для курьеров.

В нескольких городах России использование электросамокатов запрещено или ограничено. В ряде зон в Москве действует запрет на использование электросамокатов с 12:00 до 23:59. А в Благовещенске оно запрещено полностью.

Материал дополняется.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Владимир Путин кортежи автомобилисты
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Собянин пообещал, что в Москве не запретят электросамокаты
Общество
Минтранс не увидел нужды в получении прав для вождения электросамокатов
Общество
В мэрии Москвы составили портрет типичного электросамокатчика
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 18:27 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 18:27
От идеи до практики: как запустить GenAI-трансформацию в IT-компании Тренды, 18:56
Насколько сильная магнитная буря накроет Землю. Инфографика Общество, 18:51
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Биржевые цены на серебро впервые в истории превысили $60 за унцию Инвестиции, 18:44
Пять российских судов заметили неподалеку от берегов Исландии Политика, 18:41
«Эффект Долиной». Опасно ли покупать жилье на вторичном рынке? ВидеоПодписка на РБК, 18:39 
«Билайн бизнес» упростил предпринимателям доступ к популярным нейросетям Отрасли, 18:37
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
«Пауза, а не разворот». Когда биткоин прервет затишье Крипто, 18:35
Путин рассказал, что иногда ездит «по-тихому» без кортежа Политика, 18:35
Британия ввела санкции против Дугина и телеграм-канала «Рыбарь» Политика, 18:27
Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы Спорт, 18:25
Мэр Реутова впал в кому после ДТП Общество, 18:25
Путин заявил, что отвоеванные у Украины земли всегда были частью России Политика, 18:23
Почему 70% франчайзи «Маслофф» открывают вторую и третью станцию Отрасли, 18:20