Путин рассказал, что иногда ездит «по-тихому» без кортежа
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека рассказал, что иногда ездит «по-тихому», без сопровождения передает корреспондент РБК.
«Как, может быть, ни странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами», — сказал Путин, пояснив, что иногда ездит «по-тихому» без всяких кортежей. Так он отреагировал на выступление члена СПЧ, замглавы редактора журнала «Русский Репортер» Марины Ахмедовой, которая рассказала о проблеме передвижения курьеров на электросамокатах и электровелосипедах, которые могут представлять опасность для пешеходов.
«Я вижу, что происходит с этой доставкой. Конечно, это вызывает озабоченность у наших граждан. Мне говорили об этом некоторые руководители регионов, в частности, губернатор Санкт-Петербурга», — сказал президент.
По его словам, езда курьеров на электротранспорте представляет опасность для граждан. «И разумеется, прежде всего местные, региональные власти должны с этим разобраться», — добавил он.
Путин пообещал дать поручения МВД и регионам разобраться с регулированием работы сервисов доставки.
В начале декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют запрещать использование электросамокатов и других средства индивидуальной мобильности (СИМ) в городе. Он отметил, что около 80% москвичей пользуются услугами курьеров, которые в работе часто используют этот вид транспорта. По словам мэра, для контроля ситуации в городе ввели обязательные стандарты для курьеров.
В нескольких городах России использование электросамокатов запрещено или ограничено. В ряде зон в Москве действует запрет на использование электросамокатов с 12:00 до 23:59. А в Благовещенске оно запрещено полностью.
Материал дополняется.
