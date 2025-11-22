 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минтранс не увидел нужды в получении прав для вождения электросамокатов

Минтранс: речи о введении прав для водителей СИМ пока не идет

Необходимости получения водительских прав для людей, управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ), нет, заявил исполняющий обязанности заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Николай Чередниченко в Совете Федерации.

К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие аналогичные транспортные средства. Эти средства передвижения получили статус СИМ, закрепленный в ПДД, в марте 2023 года

"Пока речи о том, что они [водители СИМ] должны иметь права, у нас нет», — отметил он (цитата по ТАСС). При этом Чередниченко отметил, что Минтранс выступает за введение дополнительных норм регулирования для всех СИМ.

В мэрии Москвы составили портрет типичного электросамокатчика
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

По словам врио замдиректора департамента, Минтранс совместно с МВД внес изменения в дорожную карту по регулированию СИМ. Согласно новым положениям, обязательной регистрации подлежат все СИМ, включая кикшеринговые и частные устройства. Также рассматривается возможность повышения минимального возраста для управления СИМ с 14 до 16 лет.

В 2024 году Минтранс предложил ввести регистрацию всех СИМ в федеральном реестре, получение «учетного знака» (аналога автомобильного госномера) и «учетной метки» (QR-кода) с 1 сентября 2026 года. Также власти обсуждают запрет на их передвижение по тротуарам и ограничение скорости. А Следственный комитет считает необходимым приравнять всех самокатчиков к водителям.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Егор Алимов
Минтранс электросамокат права
Материалы по теме
В мэрии Москвы составили портрет типичного электросамокатчика
Общество
ВС повторно поддержал лишение прав за пьяную езду на электросамокате
Общество
В центре Владивостока запретили ночные катания на электросамокатах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 03:24 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 03:24
Аэропорт Самары ограничил полеты Политика, 03:41
Politico сообщило, что жена Зеленского убеждает его уйти из политики Политика, 03:40
В Москве загорелось здание Центрального телеграфа на Тверской улице Город, 03:32
BZ сообщила, что удивленная мирным планом Германия знала о нем с октября Политика, 02:39
Кремль раскрыл, планируется ли разговор Путина и Трампа по мирному плану Политика, 02:32
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Дмитриев назвал мирный план Трампа спасительным для Украины Политика, 02:27
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Третий за ночь аэропорт приостановил полеты Политика, 02:17
Минфин уточнил слова Силуанова о неуплате налога продавцами маркетплейсов Бизнес, 02:14
Минтранс не увидел нужды в получении прав для вождения электросамокатов Общество, 02:08
Мерц заявил, что согласовал с Трампом дальнейшие шаги по мирному плану Политика, 01:35
Трамп заявил о приближении мира на Украине Политика, 01:20
The Guardian узнала о скором визите в Москву делегации генералов из США Политика, 01:09
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00