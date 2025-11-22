Минтранс не увидел нужды в получении прав для вождения электросамокатов
Необходимости получения водительских прав для людей, управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ), нет, заявил исполняющий обязанности заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Николай Чередниченко в Совете Федерации.
К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие аналогичные транспортные средства. Эти средства передвижения получили статус СИМ, закрепленный в ПДД, в марте 2023 года
"Пока речи о том, что они [водители СИМ] должны иметь права, у нас нет», — отметил он (цитата по ТАСС). При этом Чередниченко отметил, что Минтранс выступает за введение дополнительных норм регулирования для всех СИМ.
По словам врио замдиректора департамента, Минтранс совместно с МВД внес изменения в дорожную карту по регулированию СИМ. Согласно новым положениям, обязательной регистрации подлежат все СИМ, включая кикшеринговые и частные устройства. Также рассматривается возможность повышения минимального возраста для управления СИМ с 14 до 16 лет.
В 2024 году Минтранс предложил ввести регистрацию всех СИМ в федеральном реестре, получение «учетного знака» (аналога автомобильного госномера) и «учетной метки» (QR-кода) с 1 сентября 2026 года. Также власти обсуждают запрет на их передвижение по тротуарам и ограничение скорости. А Следственный комитет считает необходимым приравнять всех самокатчиков к водителям.
