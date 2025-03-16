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Правила для самокатов ,  
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В России предложили обязать водителей электросамокатов получать права

Володин: СК предложил обязать водителей электросамокатов получать права
Сюжет
Правила для самокатов
СК предлагает приравнять электросамокаты и другие СИМ к механическим видам транспорта, использующих их — к водителям, а также запретить езду на них тем, кто не достиг 16 лет, рассказал Володин
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Следственный комитет внес в Госдуму предложения, которые позволяют приравнять электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) к механическим транспортным средствам, а использующих их — к водителям, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Средства индивидуальной мобильности объединяют ряд видов техники, включая электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные транспортные средства.

В числе предложений СК, по его словам:

  • уточнение термина «транспортное средство» с указанием на его предназначение в том числе для индивидуального передвижения по дорогам;
  • распространение понятия «водитель» на лицо, использующее СИМ;
  • дополнение категорий транспортных средств подкатегорией «М1», включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт;
  • включение в категории «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно;
  • предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории «М1» лицам, достигшим 16-летнего возраста.

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Фото:Александр Казаков / ТАСС

«Все это позволит отнести СИМ к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, — к водителям. Что, в свою очередь, обяжет последних к полному соблюдению Правил дорожного движения», — поясняет Володин.

Сейчас управлять электросамокатом можно с 14 лет. Повысить минимальный возраст езды на нем уже предлагал Минтранс. Согласно прошлогоднему опросу SuperJob, разрешение пользоваться электросамокатами только с 16 лет поддержал каждый второй россиянин, а каждый четвертый и вовсе посчитал, что лучше запретить пользоваться СИМ до достижения 18 лет.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Володин отметил, что вместе с ростом популярности электросамокатов и других СИМ появляется «все больше вопросов обеспечения безопасности при их использовании». Председатель Госдумы приводит статистику МВД России, согласно которой за девять месяцев прошлого года было зарегистрировано 3897 аварий с СИМ, что на 47,2% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Погибли 44 человека, в том числе шестеро несовершеннолетних, пострадали 4052 человека, среди них 1392 ребенка. При этом 34,2% ДТП с СИМ зафиксировано на тротуарах и в пешеходных зонах, подчеркивает Володин.

Аренда электросамокатов в городской среде получила широкое распространение в последние несколько лет. Вместе с этим выросло число аварий с их участием, что привело к обсуждению возможных ограничивающих мер для обеспечения безопасности. Так, в Москве ввели так называемые «медленные зоны», где скорость электросамокатов автоматически ограничивается до 5—15 км/ч.

Прошлым летом в столице также стартовал эксперимент по снижению скорости самокатов до 20 км/ч на территории между Третьим транспортным кольцом и МКАД, где ранее регистрировалось больше всего аварий с СИМ. В остальных районах лимит оставался прежний — 25 км/ч. Кроме того, в столице с этого года арендовать электросамокат можно только после верификации через Mos ID

Вместе с тем штрафы повысили и сервисы проката электросамокатов. В частности Whoosh и «Юрент» увеличили штраф за езду в нетрезвом виде до 100 тыс. руб. до 100 тыс. руб., а за езду на самокате несовершеннолетних ввели штраф 10 тыс. руб. в дополнение к блокировке аккаунта.

Также сенаторы разработали законопроект, предполагающий введение штрафов за нарушение ПДД при использовании СИМ и велосипедов. В частности, предусмотрены штрафы за езду в алкогольном опьянении и за превышение установленного лимита скорости. Дума одобрила инициативу в первом чтении.

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Вячеслав Володин Следственный комитет Госдума электросамокат самокаты
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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