Власти обсудили запрет езды на электросамокатах по тротуарам

Власти обсуждают поправки в ПДД о запрете на передвижение по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах. Приоритет предлагается отдавать велодорожкам и дороге, причем в последнем случае могут обязать носить шлемы

Фото: Андрей Любимов / РБК

В среду, 26 марта, в правительстве состоялось совещание по внесению поправок в правила дорожного движения, касающихся передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом РБК рассказал собеседник, участвующий в обсуждении, и подтвердил источник в сфере транспорта. В совещании приняли участие представители правительства, Минпромторга, Минтранса, дептранса Москвы и МВД. Совещание курировал замруководителя аппарата правительства Алексей Уваров. Факт обсуждения изменений РБК также подтвердили в Ассоциации операторов микромобильности и сервисе аренды электросамокатов Whoosh.

По информации собеседника РБК, среди ключевых обсуждаемых изменений в ПДД:

относить электровелосипеды мощностью от 100 до 250 Вт к СИМ, а с бóльшим показателем — к мопедам;

запретить передвигаться на всех СИМ по тротуарам;

ввести обязательное использование шлема при передвижении по дороге;

поднять разрешенный возраст передвижения на СИМ с 14 до 16 лет;

запретить передвигаться на СИМ двум и более людям одновременно.

Также вместо полного запрета передвижения на СИМ по тротуарам представители власти обсуждают альтернативу — введение приоритета движения для электросамокатов и электровелосипедов по велодорожке, правому краю дороги и в последнюю очередь — по тротуару, рассказывает собеседник РБК. Как водитель СИМ будет определять этот приоритет, он не уточнил. Обычными велосипедами планируется считать те, которые приводят к движению мускульной силой. По итогам совещания Минтрансу поручили совместно с МВД и правительством Москвы проработать возможность передвижения на СИМ по пешеходным дорожкам, движение пешеходов по которым неинтенсивно. Проект изменений должен быть доработан и направлен Минтрансом в аппарат правительства до 3 апреля, рассказал собеседник РБК.

В пресс-службе правительства РБК заявили, что работа по совершенствованию регулирования СИМ, включая электровелосипеды, ведется на постоянной основе. Там отметили, что обсуждают различные варианты регулирования при участии заинтересованных госорганов, парламентариев и профильных экспертов. Окончательное решение правительство планирует принимать с учетом позиций участников обсуждения, сообщил представитель пресс-службы.

Представитель Минпромторга перенаправил вопросы в Минтранс. Представитель Минтранса отказался от комментариев. РБК направил запрос в дептранс Москвы и МВД.

Какими будут последствия

В сентябре прошлого года Минтранс представил проект закона, согласно которому с 1 сентября 2026 года владельцы электровелосипедов и электросамокатов будут обязаны зарегистрировать их в федеральном реестре, получить «учетный знак» (аналог автомобильного госномера) и «учетную метку» (QR-код). Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин представил законопроект по регулированию СИМ, который подразумевал наказание за превышение скорости такого транспорта, передвижение в состоянии алкогольного опьянения, в неположенном месте и др.

Представитель Whoosh сообщил РБК, что участвуют в продолжающемся процессе регулирования СИМ, подчеркнув, что главной задачей сейчас является уточнить, какое устройство к какой категории транспорта относится по ПДД, а затем для каждой категории выработать правила. Категория транспортного средства по ПДД должна учитывать не только конструкцию, самокат это, велосипед или мопед, но также максимальную скорость и мощность двигателя. Этот принцип уже заложен в действующие ПДД, но нужны уточнения, считают в Whoosh. «Насколько нам известно, именно эти уточнения и планируется сделать. Мощные устройства отнести к категориям, которые требуют права и особые условия по инфраструктуре. А маломощные — как наши самокаты, отрегулировать под правила из действующих ПДД для велосипедов — в частности, поменять приоритизацию выбора места движения, разрешить движение по обочине и правому краю дороги в приоритете перед тротуаром», — заявил представитель Whoosh, добавив, что компания поддерживает повышение возраста пользователя СИМ в ПДД с 14 до 16 лет.

Представитель «МТС Юрент» также говорит, что в компании знают об обсуждаемых изменениях в ПДД и поддерживают инициативу властей «навести порядок» в категориях транспортных средств, а также в разграничении требований к мощным частным устройствам и мощным курьерским электровелосипедам и СИМ. При этом детали нововведений, по его утверждению, не являются финальными, их еще должны будут проработать Минтранс и МВД. Собеседник РБК в компании согласен, что маломощные шеринговые электросамокаты должны ездить в первую очередь по велоинфраструктуре, а приоритетность движения СИМ должна быть такая же, как у велосипедов. «Сейчас велосипеды должны ехать по велодорожке, а если велополос нет — по обочине или правой стороне дороги (со скоростным режимом до 60 км/ч) и только в последнюю очередь по тротуару. Самокаты же при отсутствии велополос в действующей редакции ПДД должны двигаться по тротуару и только при его отсутствии по обочине или дороге. Будет корректно приравнять приоритетность к велосипедной», — рассуждает представитель компании. Такой же единый подход, по его мнению, нужно применять и к ношению шлемов: «Они не являются обязательными для велосипедистов, почему они должны стать обязательными для водителей СИМ?»

При этом представитель «МТС Юрент» считает, что сейчас преждевременно принимать решение о полном ограничении движения СИМ по тротуарам, поскольку большинство российских городов не имеют достаточной велоинфраструктуры, а автомобилисты не готовы к появлению большого количества электросамокатов на дорогах. Попытка выгнать их на проезжую часть приведет к «хаосу» и росту количества аварий с тяжелыми последствиями, в том числе летальными, беспокоится он. «Водители электросамокатов по факту так же уязвимы перед механическими транспортными средствами, как пешеходы, сюда нужно добавить неустойчивость СИМ за счет малого диаметра колес и низкой скорости. По данным Научного центра дорожной безопасности МВД за девять месяцев 2024 года, большинство смертельных ДТП с участием водителей СИМ (29 из 44) произошли при наезде автомобилей на СИМ», — указал представитель «МТС Юрент», оговорившись, что в долгосрочной перспективе это будет правильным и позитивным для безопасности движения. «Но в условиях неготовности автомобилистов и велоинфраструктуры городов его слишком рано принимать — это спровоцирует рост аварийности. Ранее правительство предлагало ввести эту меру с 2030 года — считаем это адекватными сроками», — заключил представитель «МТС Юрент».

Представитель «Яндекса» сообщил, что сейчас примерно каждый пятый курьер-партнер сервисов доставки компании в Москве ездит на «Яндекс Байке» — электровелосипеде, который оснащен безопасной батареей, двигателем мощностью 240 Вт и специальным IoT-модулем, который контролирует движение с учетом ПДД, не позволяя разгонять скорость свыше 25 км/ч. Всего по России таких устройств уже порядка 5 тыс. «Помимо велосипедной инфраструктуры мы регулярно обучаем курьеров ПДД, выдаем курьерам-партнерам новые термосумки с увеличенным количеством светоотражающих элементов и номерами в соответствии с приказом дептранса, а также оснащаем светоотражающими элементами форму, чтобы курьеры были заметнее в темное время суток. Также в сервисе действуют программы страхования для всех участников процесса доставки — как для курьеров, так и для третьих лиц», — отметил он.

«Социальный конфликт на пешеходной зоне если не достиг, то близок к своему апогею. Мы не можем допустить ситуации, когда на одной части уличной дорожной сети соседствуют участники движения с разной скоростью, с разной логикой движения и т.д.», — настаивает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. По ее мнению, электросамокат не должен соседствовать как с пешеходами, так и с автомобилями и мотоциклами, поэтому ему нужна своя зона. Единственным «здравым» способом убрать этот социальный конфликт является расширение велоинфраструктуры, чему, по мнению Эрдман, сейчас уделяют недостаточно внимания. «Мы сейчас получаем ситуацию, когда электросамокат действительно по понятным причинам пытаются убрать из пешеходной зоны, потому что люди уже не выдерживают количества обращений, писем и в целом возмущения. Она не может оставлять равнодушным людей самых высших государственных чинов. Но следом мы получим другую ситуацию, когда у нас будет смертность на проезжей части в разы, если не в десятки раз превышать смертность на пешеходных зонах», — беспокоится она.

В то же время Эрдман считает, что за курьерами было бы вполне логично закрепить проезжую часть и подходить к их регулированию, как к мопедам, в том числе обязать их получать права, поскольку и для них, и для клиентов служб доставки важна скорость. Это, в свою очередь, может вызвать определенный отток курьеров из этих служб и увеличение стоимости услуги, рассуждает Эрдман.

В первую очередь обсуждаемые изменения могут затронуть именно курьерскую доставку, потому что в Москве и Санкт-Петербурге уже сейчас начались рейды Госавтоинспекции по СИМ, указал гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. В ряде случаев курьеры смогут переключиться на обычные велосипеды, что, в свою очередь, может несколько замедлить доставку, считает он. Бурмистров также обратил внимание на то, что в стране практически отсутствует формат велодорожки, на которых было бы проще обособить отдельное движение для велосипедов и других СИМ. «Это критическая проблема, потому что можно запретить передвижение, можно понизить приоритеты и т.д., но в реальности надо понимать, что на проезжей части СИМ потенциально несут огромные риски. То же касается и передвижения по тротуару, хотя на них СИМ несут относительно меньшие риски», — говорит он. Для шеринговых компаний изменения в ПДД могут означать дополнительные риски, в частности снижение доходов.

Представители «Вкусвилла» и «Самоката» отказались от комментариев.