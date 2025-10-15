 Перейти к основному контенту
В мэрии Москвы рассказали о блокировке 76 тыс. малолетних самокатчиков

Сюжет
Новости Москвы
Фото: YuryKara / Shutterstock
Фото: YuryKara / Shutterstock

Начиная с марта 2025 года власти столицы заблокировали аккаунты 76 тыс. пользователей сервисов аренды электросамокатов, которые не прошли проверку возраста. Об этом сообщается в телеграм-канале московского департамента транспорта.

«В этом году мы ввели цифровую проверку пользователей. Чтобы получить доступ к аренде, необходимо пройти верификацию через Mos ID. Это позволяет заблаговременно выявлять аккаунты несовершеннолетних и ограничивать им доступ к сервису. Со старта сезона проката уже заблокировали более чем 76 тыс. аккаунтов, которые не прошли проверку по возрасту», — цитируется в сообщении заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что, хотя по сравнению с прошлым годом москвичи стали гораздо чаще пользоваться самокатами, ДТП с их участием стало меньше.

«За девять месяцев число аварий с участием СИМ в Москве снизилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число поездок выросло на 3 млн. Все благодаря системной работе по повышению безопасности поездок», — говорится в сообщении.

Помимо исключения доступа для детей и подростков эта работа включает регулярные проверки со стороны Госавтоинспекции и Центра организации дорожного движения (ЦОДД), а также меры со стороны операторов проката: те блокируют аккаунты за грубые нарушения правил дорожного движения, уточнили в дептрансе.

Теги
Москва транспорт электросамокат
