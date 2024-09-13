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Новые законы в России ,  
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Минтранс предложил ввести регистрацию всех электросамокатов

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Новые законы в России
С 1 сентября 2026 года владельцы электровелосипедов и электросамокатов обязаны будут зарегистрировать их в федеральном реестре, получить «учетный знак» (аналог автомобильного госномера) и «учетную метку» (QR-код)
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Минтранс представил проект закона, в соответствии с которым средства индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокаты и электровелосипеды, нужно будет ставить на учет. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту поправок, с 1 сентября 2026 года мопеды, электровелосипеды и электросамокаты нужно будет зарегистрировать в создаваемом федеральном реестре в течение десяти дней с момента покупки. Владельцы должны будут в обязательном порядке получить «учетный знак» (аналог автомобильного госномера) и «учетную метку» (QR-код).

Тем, кто уже владеет мопедами, электровелосипедами и другими СИМ, потребуется зарегистрировать их в срок до 1 марта 2027 года. Порядок регистрации установит правительство.

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В Минтрансе заявили, что изменения направлены на «обеспечение неотвратимости наказания за нарушение ПДД, снижение количества нарушений и повышение безопасности дорожного движения».

«Предполагается, что к дорожному движению будут допускаться только те средства индивидуальной мобильности, которые есть в реестре», — пояснили в ведомстве.

Пользователь электровелосипедов и электросамокатов перед началом движения должен будет через «программное обеспечение, установленное на мобильное устройство сотовой связи», авторизоваться в «региональной информационной системе средств микромобильности» с помощью учетной записи на портале госуслуг, что позволит «идентифицировать его, увязать с конкретным средством микромобильности, поставленным на учет, и не допустить, в частности, движение по тротуарам тех средств микромобильности, которым запрещено там находиться», пояснили там.

В прошлом году уже предлагалось ввести государственную регистрацию электросамокатов и моноколес с присвоением им номеров. Автором законопроекта выступил депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Михаил Делягин. Предполагалось, что владелец средства индивидуальной мобильности будет регистрировать его самостоятельно через «Госуслуги» в течение десяти дней после покупки. СИМ присвоят государственный регистрационный номер, после чего будет изготовлен госзнак транспортного средства. При смене владельца будут меняться и регистрационные данные. Однако правительство не поддержало законопроект. Там, в частности, указали, что электросамокаты и другие средства передвижения могут использовать не только владельцы, что затруднит возможности контроля их передвижения камерами.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Елена Чернышова
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