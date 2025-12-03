Собянин пообещал, что в Москве не запретят электросамокаты

Собянин: в Москве не планируют запрещать электросамокаты и другие СИМ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Власти Москвы не планируют запрещать использование электросамокатов и других средства индивидуальной мобильности (СИМ), заявил мэр Сергей Собянин в эфире ТВЦ.

Он отметил, что около 80% москвичей пользуются услугами курьеров, которые в работе часто используют СИМ. По словам мэра, для контроля ситуации в городе ввели обязательные стандарты для курьеров — вид велосипеда или другого СИМ, форму одежды, проверку через базу данных правоохранительных органов.

«Курьерами пользуются уже 80% москвичей, то есть это часть нашей жизни. Поэтому запретами здесь не обойдешься, надо просто следить и наводить порядок шаг за шагом, при этом саму доставку не убить», — сказал Собянин.

К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные транспортные средства. Эти средства передвижения получили статус СИМ, закрепленный в ПДД, в марте 2023 года.

В нескольких городах России использование электросамокатов запрещено или ограничено. Например, в Благовещенске оно запрещено полностью, а в ряде зон в Москве действует запрет на использование электросамокатов с 12:00 до 23:59.

Тем не менее в июле первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев заявил, что власти не планируют вводить запрет на использование электросамокатов на федеральном уровне.