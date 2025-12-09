Сийярто приехал в Москву с делегацией и дал прогноз о торговле с Россией
Товарооборот между Венгрией и Россией растет, несмотря на «трудные условия» и давление извне, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто, который прибыл в Москву с большой делегацией для обсуждения экономических вопросов.
«Мы смогли препятствовать всем [антироссийским] санкциям против венгерских национальных интересов, которые были против экономического развития. Если будут еще похожие рекомендации нам на наложение таких санкций, мы будем препятствовать им и в дальнейшем», — сказал он (цитата по ТАСС).
Сийярто добавил, что Венгрия рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине, а «если будет мир, то продолжать санкции будет просто нелогично», поскольку ограничения наносят ущерб самой Европе.
«Мы, венгры, хотим как можно лучше подготовиться к новому этапу экономического взаимодействия. После войны и после санкций наступит новый экономический и внешнеполитический этап, мы сможем все вздохнуть. Мы также считаем, что наступит новая пора, которая даст толчок и стимул всемирной экономике. Мы, венгры, должны будем воспользоваться этим моментом», — сказал он.
По словам Сийярто, Будапешт «не забрасывал» взаимодействие с Москвой даже «в трудные времена», а инвестиции Венгрии в России превышают €1 млрд. Кроме того, считает глава венгерского МИДа, энергетическая безопасность Венгрии невозможна без России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее анонсировал приезд в Москву «большой делегации бизнеса» для обсуждения «исключительно экономических вопросов». По мнению Орбана, прекращение военных действий и договоренности между Москвой и Вашингтоном способны переломить ситуацию и привести к «интеграции России мировую экономику и отмене санкций».
В конце ноября Орбан приезжал в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить в том числе обеспечение Венгрии энергоснабжением на зиму и 2026 год «по доступной цене». По итогам переговоров Орбан заявил, что они были успешными и «энергоснабжение Венгрии остается надежным».
Накануне, 8 декабря, венгерская делегация во главе с Орбаном провела переговоры с турецкой стороной в Стамбуле. По их итогам премьер Венгрии сообщил, что получил от Турции гарантии по транзиту российского газа.
Сийярто рассказал, что нидерландская «дочка» «Газпрома» и оператор «Турецкого потока» South Stream Transport (SST) B.V. начала перемещение своей штаб-квартиры из Нидерландов в Венгрию. Решение принято на фоне ареста активов SST в Нидерландах.
