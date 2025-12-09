 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

Оператор «Турецкого потока» перевезет штаб-квартиру в Венгрию

Сийярто: оператор «Турецкого потока» перевезет штаб-квартиру в Венгрию
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Global Look Press )

Нидерландская «дочка» «Газпрома» и оператор «Турецкого потока» South Stream Transport (SST) B.V. приступила к перемещению штаб-квартиру из Нидерландов в Венгрию, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Вчера некоторые пытались распространять пугающие истории о компании, эксплуатирующей газопровод «Турецкий поток». А теперь хорошие новости: начался переезд компании из Нидерландов в Венгрию, и ее работа не ограничена никакими санкциями», — написал Сийярто.

Накануне, 8 декабря, суд в Амстердаме арестовал активы нидерландской «дочки» «Газпрома» и оператора «Турецкого потока» South Stream Transport (SST) B.V. Этого потребовала украинская энергокомпания «ДТЭК Крымэнерго» богатейшего бизнесмена Украины Рината Ахметова.

Материал дополняется.

Венгрия Нидерланды Турецкий поток
