Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Илья Яшин (Фото: Yauhen Yerchak / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Оппозиционер Илья Яшин (внесен в реестр иноагентов), помилованный президентом России в августе этого года и освобожденный из колонии в рамках обмена заключенными с Западом, снова оказался в розыске МВД, следует из его карточки в базе рызыскиваемых лиц.

Он разыскивается по уголовной статье, но по какой именно — не уточняется.

Яшин рассказывал, что за несколько дней до обмена к нему пришли с предложением написать прошение о помиловании, но он отказался. За день до обмена, по словам Яшина, он написал письменное заявление на имя начальника СИЗО «Лефортово», куда его привезли, что он «не дает согласия на высылку» за пределы России. В связи с этим он заявлял, что считает обмен «незаконным выдворением» из страны против его воли.

1 августа Путин помиловал 13 осужденных, которых в ходе обмена выдали Западу. Помимо Яшина это были сооснователь получившего Нобелевскую премию мира правозащитного центра «Мемориал» (организация и Орлов внесены в реестр иноагентов) Олег Орлов, бывший глава «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории России и запрещена) Андрей Пивоваров (тоже участвовал в пресс-конференции), экс-координаторы штабов Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин и др. В Россию вернулись бывший спецназовец ФСБ Вадим Красиков, сын депутата Госдумы от фракции ЛДПР Валерия Селезнева Роман Селезнев, офицеры Службы внешней разведки (по версии словенского следствия) Артем и Анна Дульцевы и др.

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