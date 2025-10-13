Росфинмониторинг внес Кара-Мурзу и Яшина в список экстремистов

Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу внесли перечень террористов и экстремистов после объявления в розыск. В 2024 году их помиловали в рамках обмена заключенными с Западом, позднее МВД России объявило их в розыск

Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (Фото: Michael Probst / АР / ТАСС)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росинформмониторинг) включила бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина и журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (оба внесены в реестр иноагентов Минюста) в перечень террористов и экстремистов. Эта информация появилась на сайте ведомства.

Илья Яшин — бывший глава муниципального округа Красносельский в Москве. В 2022 году Яшин выступил против проведения военной операции на Украине, впоследствии против него возбудили уголовное дело по статье о фейках о российской армии. В декабре того же года его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. Владимир Кара-Мурза — российский оппозиционный политик и журналист, сотрудничал с российскими и зарубежными СМИ, входил в руководство оппозиционных партий, был советником Бориса Немцова. В 2023 году суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делам о госизмене и фейках об армии.

1 августа 2024 года президент Владимир Путин помиловал Яшина в рамках масштабного обмена с Западом, его участниками были еще 12 человек. Бывший муниципальный депутат после освобождения начал жить в Германии. В декабре того же года в России его объявили в розыск.

Одновременно с Яшиным из колонии в рамках обмена заключенными освободили Кара-Мурзу. Оба рассказывали, что не писали прошения о помиловании на имя Путина. МВД объявило в розыск Кара-Мурзу в октябре 2025 года.

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, включает более 600 организаций и свыше 16 тыс. физлиц. Данные о новых фигурантах поступают от органов прокуратуры, Следственного комитета, МВД, ФСБ и Минюста.

Попадание в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга означает заморозку счетов, ограничение финансовых операций, а также серьезные правовые последствия для самих лиц и связанных с ними организаций. Это также лишает их права вести часть публичных, политических и предпринимательских инициатив на территории России и затрудняет взаимодействия с банками.