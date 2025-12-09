 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Президент Чехии назначил Бабиша премьер-министром

Ставший премьером Чехии миллиардер Андрей Бабиш в прошлом уже занимал этот пост. Политик считается союзником лидеров Венгрии и Словакии, а в его партии обещали свернуть программу Праги по закупке боеприпасов для Украины
Фото: Eva Korinkova / Reuters
Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент Чехии Петр Павел назначил лидера движения «Акция недовольных граждан» (ANO) Андрея Бабиша премьер-министром республики, передает CT24.

В октябре ANO Бабиша выиграла парламентские выборы в Чехии, набрав около 34,7% голосов избирателей. После этого президент поручил лидеру движения провести переговоры о формировании нового правительства.

71-летний Бабиш — миллиардер и политик, лидер движения ANO c 2011 года. Forbes оценивает его состояние в $4,3 млрд. Уже много лет Бабиш выступает совладельцем холдинга Agrofert, который управляет более чем 210 компаниями в самых разных сферах — от сельского хозяйства до возобновляемых источников энергии и средств массовой информации. Ранее он сообщил, что ради поста премьера решил передать во внешнее управление Agrofert.

Командующий армией Чехии описал, в каком случае «НАТО придет конец»
Политика
Карел Ржехк

В прошлом Бабиш уже был премьер-министром Чехии — в 2017–2021 годах, но ушел с отставку, поиграв на выборах коалиции Петра Фиалы, который в итоге возглавил правительство.

Политик открыто называет себя трампистом и считается одним из главных союзников венгерского премьера Виктора Орбана. Партия ANO наряду с «Фидес» Орбана входит во вторую крупнейшую фракцию евроскептиков и правых партий Европарламента «Патриоты за Европу» (PfE).

Одной из главных своих задач ANO называет отстаивание национальных интересов Чехии. В движении также обещали пересмотреть инициативу Праги о закупке боеприпасов для Украины. Сам Бабиш говорил, что эти закупки должны быть прозрачными и координироваться НАТО. Он также выражал мнение, что Украине не готова к вступлению в Евросоюз.

Politico писало, что Чехия при Бабише может стать наряду с Венгрией и Словакией «новой головной болью» для ЕС. В то же время Bloomberg обращал внимание, что новый чешский премьер в отличие от Орбана и словацкого премьера Роберта Фицо никогда не поддерживал хорошие отношения с Россией. При этом Бабиш стремится объединиться с Будапештом и Братиславой по вопросу прекращения миграции в Европу.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Андрей Бабиш Чехия Петр Павел премьер-министр
Андрей Бабиш фото
Андрей Бабиш
премьер-министр Чехии
2 сентября 1954 года
Материалы по теме
Президент Чехии не исключил, что НАТО придется сбивать дроны над Европой
Политика
Politico узнало об отказе Японии конфисковать активы России по плану ЕС
Политика
Трамп заявил, что Европа «движется в очень плохом направлении»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 12:37 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 12:37
Яшина заочно приговорили по делу о нарушении закона об иноагентах Политика, 12:44
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Трамп назвал угрозой нацбезопасности негативное решение ВС по пошлинам Политика, 12:36
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Военные сборы — 2026: что нужно знать находящимся в запасе База знаний, 12:29
В Ивановской области упал Ан-22 Политика, 12:28
«Чешский Трамп» снова стал премьером: чем известен политик-миллиардер 12:28
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Денег и статуса уже недостаточно. Что изменилось в подходах к мотивации Образование, 12:24
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус — 2025». Список Life, 12:24
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 12:22
Дегтярев заявил, что лимит на легионеров в РПЛ будет гуманным Спорт, 12:21
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Оператор «Турецкого потока» перевезет штаб-квартиру в Венгрию Бизнес, 12:18
Пошаговая инструкция: как гарантировать результаты от стратсессииПодписка на РБК, 12:14