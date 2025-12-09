Президент Чехии назначил Бабиша премьер-министром

Ставший премьером Чехии миллиардер Андрей Бабиш в прошлом уже занимал этот пост. Политик считается союзником лидеров Венгрии и Словакии, а в его партии обещали свернуть программу Праги по закупке боеприпасов для Украины

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент Чехии Петр Павел назначил лидера движения «Акция недовольных граждан» (ANO) Андрея Бабиша премьер-министром республики, передает CT24.

В октябре ANO Бабиша выиграла парламентские выборы в Чехии, набрав около 34,7% голосов избирателей. После этого президент поручил лидеру движения провести переговоры о формировании нового правительства.

71-летний Бабиш — миллиардер и политик, лидер движения ANO c 2011 года. Forbes оценивает его состояние в $4,3 млрд. Уже много лет Бабиш выступает совладельцем холдинга Agrofert, который управляет более чем 210 компаниями в самых разных сферах — от сельского хозяйства до возобновляемых источников энергии и средств массовой информации. Ранее он сообщил, что ради поста премьера решил передать во внешнее управление Agrofert.

В прошлом Бабиш уже был премьер-министром Чехии — в 2017–2021 годах, но ушел с отставку, поиграв на выборах коалиции Петра Фиалы, который в итоге возглавил правительство.

Политик открыто называет себя трампистом и считается одним из главных союзников венгерского премьера Виктора Орбана. Партия ANO наряду с «Фидес» Орбана входит во вторую крупнейшую фракцию евроскептиков и правых партий Европарламента «Патриоты за Европу» (PfE).

Одной из главных своих задач ANO называет отстаивание национальных интересов Чехии. В движении также обещали пересмотреть инициативу Праги о закупке боеприпасов для Украины. Сам Бабиш говорил, что эти закупки должны быть прозрачными и координироваться НАТО. Он также выражал мнение, что Украине не готова к вступлению в Евросоюз.

Politico писало, что Чехия при Бабише может стать наряду с Венгрией и Словакией «новой головной болью» для ЕС. В то же время Bloomberg обращал внимание, что новый чешский премьер в отличие от Орбана и словацкого премьера Роберта Фицо никогда не поддерживал хорошие отношения с Россией. При этом Бабиш стремится объединиться с Будапештом и Братиславой по вопросу прекращения миграции в Европу.