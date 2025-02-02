FT рассказала об угрозе усилиям Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Партия бывшего премьера Андрея Бабиша ANO пообещала приостановить инициативу Праги по обеспечению Украины боеприпасами, если вернется к власти. Она лидирует в опросах перед парламентскими выборами

Международные усилия Чехии по закупке боеприпасов для Украины оказались под угрозой со стороны партии бывшего премьер-министра (2017-2021) Андрея Бабиша ANO («Акция недовольных граждан»), пишет Financial Times.

Популистская ANO, которая, согласно последним исследованиям аналитического института STEM для CNN Prima News, выиграла бы выборы в Палату депутатов с 34,9% голосов, пообещала приостановить инициативу Праги, если вернется к власти. Выборы состоятся в октябре.

«Мы должны остановить нынешний путь», — считает заместитель председателя ANO Карел Гавличек.

В феврале 2024 года чешский президент Петр Павел объявил о плане поставок боеприпасов для Украины из третьих стран, чтобы помочь пополнить истощающиеся запасы. Гавличек усомнился в их качестве и цене. «У нас есть информация из военного сектора, что качество не идеальное и что они просто чрезвычайно дорогие», — сказал он.

На Украине признавали, что часть снарядов была низкого качества, но в целом отмечали, что инициатива помогла восполнить нехватку боеприпасов, отмечает газета. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Прагу за поставку «до 80%» снарядов, обещанных в 2024 году.

Замглавы чешского МИДа Эдуард Гулициус сообщил, что в прошлом году Киеву в рамках инициативы было передано 520 тыс. боеприпасов калибра 155 мм, а в 2025 году будет поставлено еще 300 тыс.

Изначально Прага собиралась отправить все обещанные 800 тыс. боеприпасов в 2024 году, но ей пришлось постараться собрать средства и закупить их в условиях жесткой конкуренции на международных рынках. Чешская холдинговая компания Czechoslovak Group, крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, заявила, что выполнила «почти все свои обязательства». «Ограниченные логистические возможности» там назвали основной причиной задержек с отправкой боеприпасов на Украину.

«Чешская инициатива по боеприпасам была важным политическим жестом... но не следует скрывать тот факт, что Европа не может снабжать Украину собственными крупнокалиберными боеприпасами и должна полагаться на третьи страны», — считает, в свою очередь, вице-президент Чешской ассоциации оборонной промышленности и безопасности Кристина Хелм.

Бабиш может отвернуться от Украины и сблизиться с поддерживающими Россию премьерами Венгрии Виктором Орбаном, Словакии Робертом Фицо и потенциальным канцлером Австрии Гербертом Киклем, пишет FT. Гавличек рассчитывает, что президент США Дональд Трамп сможет положить конец конфликту. «Им придется начать мирные переговоры. Чем больше мы будем затягивать конфликт ... тем больше ситуация для Украины будет становиться все хуже и хуже», — уверен он.

В прошлом году Чехия впервые за два десятилетия достигла цели НАТО по расходам на оборону в 2% ВВП. При этом Трамп настаивает на увеличении трат союзников до 5%. «5% сейчас нереально для Чехии», — считает Гавличек.

На этой неделе Путин заявил, что Украина и «месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны». «Все закончится через месяц-полтора, два», — уверен он.