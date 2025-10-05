 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Politico рассказало, почему Чехия может стать «новой головной болью» ЕС

Андрей Бабиш, чья партия ANO лидирует на парламентских выборах в Чехии, не поддерживает чешскую инициативу по военной помощи Украине, политику увеличения оборонных расходов НАТО и «зеленый курс» Еврокомиссии
Андрей Бабиш
Андрей Бабиш (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Победа на парламентских выборах в Чехии партии «Акция недовольных граждан» (ANO) миллиардера и евроскептика Андрея Бабиша может привести к напряженности в отношениях страны с Евросоюзом и НАТО, сообщает Politico со ссылкой на аналитиков.

Европа с осторожностью следит за выборами в Чехии: Бабиш пообещал отказаться от запущенной его страной инициативы по поставкам боеприпасов Украине, он недоволен политикой увеличения оборонных расходов НАТО и реализацией «зеленого курса» Еврокомиссии. Накануне после объявления предварительных результатов лидер ANO заявил, что Украина пока не готова к вступлению в ЕС.

Критики опасаются, что если миллиардер вернется к власти (Бабиш был премьер-министром в 2017-2021 годах, а в 2023-м баллотировался на пост президента, но проиграл Петру Павелу), Чехия превратится в «новую головную боль» для Евросоюза и станет еще одним «больным вопросом» наряду с Венгрией и Словакией, лидеры которых Виктор Орбан и Роберт Фицо не раз блокировали инициативы ЕС. Глава МИД Чехии Ян Липавский выразил опасение, что из-за Бабиша его страна «окажется на периферии Европы».

Может ли Чехия развернуться к России после выборов
Политика
Фото:Radovan Stoklasa / Reuters

По результатам подсчета 98% протоколов ANO получила больше всего голосов — 34,54%. Политическая сила значительно опережает правящую правоцентристскую коалицию премьер-министра Петра Фиалы Spolu («Вместе»), которая набирает около 22%. Окончательные данные должны представить в понедельник, 6 октября.

Politico отмечает, что партии Бабиша не удастся получить абсолютного большинства в нижней палате парламента, состоящей из 200 мест, а это значит, что ему потребуется парламентская поддержка для формирования правительства. Все крупные партии Чехии уже отказались сотрудничать с ANO, оставив ему единственные варианты — коалицию с движением евроскептиков «Автомобилисты для себя» и крайне правой SPD. Все три партии входят в группу Европарламента «Патриоты за Европу», одним из основателей которой является Бабиш.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Наталия Анисимова
Чехия парламентские выборы Андрей Бабиш Европа Евросоюз
