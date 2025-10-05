Победивший на выборах в Чехии Бабиш заявил, что «Украина не готова к ЕС»

Бывший премьер Чехии, миллиардер и евроскептик Андрей Бабиш, чья партия «Акция недовольных граждан» (ANO) побеждает на парламентских выборах в стране, заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз.

На вопрос журналистки «Суспільне», поддерживает ли он присоединение Киева к блоку, Бабиш сказал «Но вы не готовы к ЕС. Сначала мы должны закончить войну, и, конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС».

Комментируя начатую Чехией инициативу по поставкам Украине боеприпасов, Бабиш заявил, что процесс должен быть прозрачным и координироваться НАТО, поскольку «никто не должен зарабатывать деньги на войне».

По словам лидера ANO, Чехия помогает Украине через ЕС: помощь Киеву предусмотрена в европейском бюджете, «мы платим много денег в европейский бюджет, таким образом мы будем продолжать помогать».

По итогам подсчета 99% бюллетеней партия Бабиша получила больше всего голосов — 34,54%, у правящей коалиции Spolu («Вместе») — 22%. В парламент проходят также либерально-консервативная STAN (11,2%), проевропейская «Пиратская партия» (8,9%), крайне правая SPD (7,77%) и евроскептики «Автомобилисты для себя» (6,77%). Президент Чехии Петр Павел заявил, что в воскресенье, 5 октября, начнет переговоры о формировании коалиции.

Бабиш занимает седьмое место среди богатейших людей Чехии, Forbes оценивает его состояние в €3,3 млрд. Лидер ANO был премьер-министром в 2017-2021 годах, в отставку он ушел после провала на выборах, обусловленного коррупционным скандалом вокруг его холдинга Agrofert. Тогда Бабиша обвиняли в незаконном получении субсидий ЕС на постройку оздоровительного комплекса, позже суд оправдал его.

Материал дополняется