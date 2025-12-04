Командующий армией Чехии описал, в каком случае «НАТО придет конец»

Чтобы защищать свои страны-члены, НАТО необходима способность показать другим государствам силу, которую «нельзя недооценивать». В противном случае, если хоть одна страна из членов альянса останется под ударом, а ее будет некому защитить, это «конец НАТО», заявил в интервью The New York Times главнокомандующий Вооруженными силами Чехии, генерал Карел Ржехк.

«Если вы хотите уничтожить НАТО, все, что вам нужно, — это создать ситуацию, когда возникнет неоспоримая необходимость в коллективной обороне и приведении в действие статьи пять, но это не сработает. И если создать одну ситуацию, когда это не сработает, это конец НАТО», — сказал он.

Речь идет о пятой статье Североатлантического договора. Она закрепляет принцип коллективной защиты: военная агрессия против любого участника блока на европейском или североамериканском континенте трактуется как атака против всего альянса. Иными словами, при нападении на государство — член НАТО остальные страны обязаны воспринимать произошедшее как угрозу собственной безопасности.

