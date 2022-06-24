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Военная операция на Украине ,  

ФСБ объяснила условия для беженцев после слов Москальковой о лагерях

Правоохранители работают с размещенными в фильтрационных пунктах гражданами Украины столько, сколько необходимо, заявил представитель ФСБ. Омбудсмен говорила, что получает жалобы на условия содержания в этих центрах
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

При досмотрах граждан Украины, которых размещают в фильтрационных пунктах проверок, злоупотреблений нет, уверен представитель ФСБ Михаил Шелудяев. Об этом он заявил на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека, передает корреспондент РБК.

«Если с человеком работают 20 минут, а может быть, три часа, значит, это нужно. Значит, это делается в целях того, чтобы не перенести эти ужасы, которые происходят там, сюда, в Россию. Это все обоснованно. Здесь надо буквально понимать, что у нас непростая история и что мы работаем в интересах безопасности государства», — сказал Шелудяев.

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Фото:Александр Атасунцев / РБК

Представитель ФСБ отвечал уполномоченному по правам человека при президенте России Татьяне Москальковой, которая сообщила, что правозащитников «беспокоят фильтрационные пункты проверок».

«Мы не сомневаемся, что цели оправданны <...>. Но условия содержания людей там должны быть достойные. Я получаю многочисленные письма о том, что у людей изымаются документы, не все обеспечены спальным местом, медицинской помощью, и это, конечно, неправильно», — сказала она.

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Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

По словам представителя ФСБ, «прикрыться статусом беженцев» пытаются также граждане, которые пересекают границу незаконно. «Есть лица, скрывающиеся от правосудия, <...> никакого отношения они к беженцам не имеют, но все они активно пытаются прикрыться этим статусом», — сказал Шелудяев.

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Правозащитник Светлана Ганнушкина, председатель комитета помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие» (организация признана иностранным агентом), также отметила, что поступают жалобы на избиения, по ее словам, поступило несколько сообщений об исчезновении людей на границе.

«По поводу пропажи лиц: мы посмотрим, что это за истории. По поводу расстрелов на границе — ну, это несерьезно. Таких случаев нет, это за гранью», — ответил на это представитель ФСБ.

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова в свою очередь назвала раздевание людей при проверке вынужденной мерой. «Кого надо будет, того и будем раздевать, такое сейчас время. <...> Среди женщин — украинских военнослужащих очень много снайперов. И наколки — это один из моментов, который выявляет тех нацистов, которые работают сегодня на той стороне. <...> Это вынужденная мера для того, чтобы опознать», — сказала Семенова.

«Фильтрационные мероприятия» проводят в ДНР в отношении лиц, которые проживали на территориях, ранее подконтрольных Украине. Это необходимо для того, чтобы предотвратить попадание на территорию республики «лиц, причастных к силовым структурам Украины, участников националистических батальонов, членов диверсионно-разведывательных групп, а также их пособников», сообщало Министерство внутренних дел республики. После проверки гражданам выдают «соответствующие документы».

Также «фильтрацию» должны пройти граждане, покинувшие пострадавшие в результате боевых действий населенные пункты, им необходимо явиться для прохождения проверки в отдел полиции «по месту фактического пребывания».

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Наталья Демченко Наталья Демченко
беженцы Украина Татьяна Москалькова ФСБ Военная операция на Украине ДНР

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