В Кремле списали на волю Путина и Зеленского продолжительность их встречи

В Кремле списали на волю Путина и Зеленского продолжительность их встречи

Зеленский и Путин встретятся уже после общей части «нормандского саммита» в Париже и смогут сами решить, сколько потребуется им времени для переговоров

Владимир Путин (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже не ограничена по времени. Длительность переговоров зависит только от самих лидеров, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Все будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита — французы», — сказал Ушаков. Главной темой встречи станет выполнение минских соглашений. Отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать украинские предложения об урегулировании в Донбассе, к примеру о создании «муниципальной стражи», Ушаков ответил: «Посмотрим».

Первый с 2016 года саммит лидеров государств в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) состоится в Париже 9 декабря. Его проведение неоднократно переносилось из-за срыва договоренностей и обострений ситуации в Донбассе. До окончательного утверждения даты саммита в Донбассе сторонам пришлось договориться о разведении войск в нескольких местах линии соприкосновения, а Украине — утвердить формулу Штайнмайера, утверждающую порядок проведения местных выборов в Донбассе.

Для Владимира Зеленского, избранного президентом Украины весной 2019 года, это первый «нормандский саммит» и первая личная встреча с Владимиром Путиным. До этого лидеры Украины и России общались только по телефону.