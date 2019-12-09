Стала известна продолжительность нормандского саммита

Встреча в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) продлится около 2 часов 45 минут. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с организацией саммита.

По данным «РБК Украина», встреча «четверки» начнется в 18:00 мск, а в 20:45 мск пройдет пресс-конференция лидеров по итогам переговоров.

Согласно графику мероприятия, который предоставил корреспондент украинского издания, лидеры стран-участниц прибудут в Елисейский дворец в 16:55 мск 9 декабря.

Перед встречей в «нормандском формате» пройдут двусторонние переговоры между французским президентом Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, а также между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным в 17:00. В 17:30 начнутся двусторонние переговоры между Макроном и Путиным, а также Меркель и Зеленским.

Ранее источник ТАСС уточнил, что после завершения встречи «нормандской четверки» и совместной пресс-конференции запланирована двусторонняя встреча Путина и Зеленского.