В офисе Зеленского назвали двух возможных участников встречи с Путиным

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель и директор «Нафтогаза» Юрий Витренко могут принять участие в двусторонней встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая состоится в Париже. Об этом сообщил заместитель председателя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает «112 Украина».

«В составе делегации есть Оржель и Витренко. По необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые касаются их», — сказал Тимошенко.

По его словам, они могут присутствовать на встрече лидеров, когда будет обсуждаться «именно их тема». Тимошенко пояснил, что у Украины большая делегация и ее члены в зависимости от вопросов, которые будут обсуждаться, могут «приходить к «нормандскому формату» и помогать президенту».

Встреча Путина и Зеленского состоится 9 декабря после саммита в «нормандском формате». По словам помощника президента России Юрия Ушакова, длительность их встречи будет зависеть от самих лидеров.