Al Mayadeen узнал о бое сирийской армии и американских сил у Евфрата

На фоне ударов израильских и американских ВВС по Дейр-эз-Зору сирийская армия вступила в бой с американскими силами в подконтрольных им районах у реки Евфрат, сообщает Al Mayadeen. В бою применяется тяжелая артиллерия и ракеты

Фото: Zuma / ТАСС

Сирийская армия вступила в бой с американскими войсками и поддерживаемыми ими Сирийскими демократическими силами (СДС) в ответ на обстрелы восточных кварталов Дейр-эз-Зора, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По данным телеканала, бои начались в подконтрольных американцами районах к востоку от реки Евфрат, стороны используют различные виды оружия, включая тяжелую артиллерию и ракеты.

Сирийское агентство SANA пишет, что в районе 22:50 (23:50 мск) воздушная атака со стороны израильских ВВС была осуществлена «по некоторым военным пунктам в южном регионе», что привело к материальным потерям.

Министр обороны США Ллойд Остин тогда же заявил, что американские истребители F-15 нанесли удар «в целях самообороны» по складу оружия в Сирии, используемому Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. «Соединенные Штаты полностью готовы принять дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа и наших объектов. Мы выступаем против любой эскалации. Американский персонал продолжит проводить миссии по борьбе с ИГИЛ (признана террористической в России) в Ираке и Сирии», — подчеркнул глава Пентагона.

Примерно в то же время, когда появились сообщения об американской и израильской атаках, стало известно, что базы США подверглись обстрелам в Ираке и Сирии. По данным Al Mayadeen, была атакована американская база на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. На севере Ирака беспилотником была атакована авиабаза на военном аэродроме Харир, сообщил Reuters.

С начала войны Израиля и ХАМАС нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии участились. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказывал о десятках пострадавших от этих атак среди американских военных. Он также охарактеризовал нападения на базы как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные».

По данным Пентагона, с 17 октября американские военные базы в Ираке и Сирии по меньшей мере 41 раз подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотников. The Washington Post писал, что в настоящее время в Ираке дислоцированы около 2,5 тыс. американских военнослужащих, в Сирии — около 900.

Сирия неоднократно призывала США вывести свои войска с территории страны, отмечая, что они находятся там незаконно. Эту позицию поддерживает и России.

После обострения палестино-израильского конфликта Дамаск одним из первых выступил с поддержкой действий ХАМАС. «Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа и его сил, борющихся с сионистским терроризмом, и подчеркивает, что Палестина близка к достижению желанной победы», — заявили в сирийском МИДе 7 октября, в день начала войны Израиля с палестинским движением. Вместе с этим участились атаки израильских ВВС на сирийские объекты, включая аэропорты.