 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Al Mayadeen узнал о бое сирийской армии и американских сил у Евфрата

Al Mayadeen: сирийская армия вступила в бой с американскими войсками у Евфрата
На фоне ударов израильских и американских ВВС по Дейр-эз-Зору сирийская армия вступила в бой с американскими силами в подконтрольных им районах у реки Евфрат, сообщает Al Mayadeen. В бою применяется тяжелая артиллерия и ракеты
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Сирийская армия вступила в бой с американскими войсками и поддерживаемыми ими Сирийскими демократическими силами (СДС) в ответ на обстрелы восточных кварталов Дейр-эз-Зора, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По данным телеканала, бои начались в подконтрольных американцами районах к востоку от реки Евфрат, стороны используют различные виды оружия, включая тяжелую артиллерию и ракеты.

Сирийское агентство SANA пишет, что в районе 22:50 (23:50 мск) воздушная атака со стороны израильских ВВС была осуществлена «по некоторым военным пунктам в южном регионе», что привело к материальным потерям.

Министр обороны США Ллойд Остин тогда же заявил, что американские истребители F-15 нанесли удар «в целях самообороны» по складу оружия в Сирии, используемому Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. «Соединенные Штаты полностью готовы принять дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа и наших объектов. Мы выступаем против любой эскалации. Американский персонал продолжит проводить миссии по борьбе с ИГИЛ (признана террористической в России) в Ираке и Сирии», — подчеркнул глава Пентагона.

Примерно в то же время, когда появились сообщения об американской и израильской атаках, стало известно, что базы США подверглись обстрелам в Ираке и Сирии. По данным Al Mayadeen, была атакована американская база на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. На севере Ирака беспилотником была атакована авиабаза на военном аэродроме Харир, сообщил Reuters.

С начала войны Израиля и ХАМАС нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии участились. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказывал о десятках пострадавших от этих атак среди американских военных. Он также охарактеризовал нападения на базы как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные».

Читайте на РБК Pro
Время стариков: как мир дошел до геронтократии и чем это грозит
«Угроза белым парням»: почему толерантность принесла бигтехам убытки
Экономика США растет. Почему это не радует инвесторов — The Economist
Исход китайских миллиардеров: что спровоцировало утечку мозгов из КНР

По данным Пентагона, с 17 октября американские военные базы в Ираке и Сирии по меньшей мере 41 раз подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотников.

The Washington Post писал, что в настоящее время в Ираке дислоцированы около 2,5 тыс. американских военнослужащих, в Сирии — около 900.

Сирия неоднократно призывала США вывести свои войска с территории страны, отмечая, что они находятся там незаконно. Эту позицию поддерживает и России.

После обострения палестино-израильского конфликта Дамаск одним из первых выступил с поддержкой действий ХАМАС. «Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа и его сил, борющихся с сионистским терроризмом, и подчеркивает, что Палестина близка к достижению желанной победы», — заявили в сирийском МИДе 7 октября, в день начала войны Израиля с палестинским движением. Вместе с этим участились атаки израильских ВВС на сирийские объекты, включая аэропорты

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Сирия США военная база бронетехника Дейр-эз-Зор
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (-0,35) Инвестиции, 08 ноя, 16:20 Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 92,2 (-0,22) Инвестиции, 08 ноя, 16:20
В Париже после нападения на раввина задержали подростка из Сирии Общество, 04:51
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Картину Пикассо «Женщина с часами» продали на аукционе за $139,3 млн Общество, 04:15
Al Mayadeen узнал о бое сирийской армии и американских сил у Евфрата Политика, 04:13
В Днепре прогремел взрыв Политика, 03:54
«Ъ» узнал о просьбе «Ашана» к поставщикам не повышать цены до конца года Общество, 03:40
Зеленский ответил на вопрос о перспективах для Киева при избрании Трампа Политика, 03:39
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
«Известия» узнали о поставках в Россию уже активированных MacBook Технологии и медиа, 03:03
Эксперты оценили последствия прихода в Россию гонконгского гриппа Общество, 03:00
США признали, что обострение на Ближнем Востоке вызвало гнев в обществе Политика, 02:54
Пентагон признал перехват Йеменом ударного беспилотника MQ-9 Reaper Политика, 02:27
Пентагон допустил военные действия против КСИР и иранских «прокси» Политика, 02:06
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55