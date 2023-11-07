Пентагон назвал четыре цели США на Ближнем Востоке

Среди целей США на Ближнем Востоке — защита американских вооруженных сил и помощь Израилю, сообщил представитель Пентагона. Он отметил, что США также готовы ответить на участившиеся нападения на их военные базы

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Основными целями Соединенных Штатов на Ближнем Востоке являются защита граждан США, а также помощь Израилю в его борьбе с ХАМАС, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Всего он выделил четыре цели США в регионе:

защита Вооруженных сил США и граждан в регионе;

продолжение «критической помощи» в сфере безопасности Израилю, продолжающему защищаться от ХАМАС;

координация с израильтянами по вопросу освобождения заложников (в том числе американцев), удерживаемых ХАМАС;

укрепление силовой позиции по всему региону, чтобы «удержать любых государственных или негосударственных субъектов от эскалации кризиса за пределами сектора Газа».

Райдер пояснил, что укрепление силовой позиции необходимо в сфере участившихся нападений на американские военные базы в Сирии и Ираке, из-за которых десятки военнослужащих получили ранения. По его словам, среди ответных шагов США — развертывание двух авианосцев и подводной лодки класса «Огайо» в Средиземном море.

США после начала войны Израиля и ХАМАС выступили с решительной поддержкой Тель-Авива и предупредили другие страны, в частности Иран, о последствиях помощи палестинскому движению и возможной эскалации конфликта. В то же время Вашингтон сам оказывает вооруженную поддержку Израилю, поставляя ему снаряды и ракеты.

На фоне этого американские военные базы в Ираке и Сирии стали подвергаться регулярным атакам. Райдер ранее охарактеризовал атаки как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные». По данным The Washington Post, в настоящее время в Ираке дислоцированы около 2,5 тыс. американских военнослужащих, в Сирии — около 900.

По данным американской разведки, на которые ссылается CNN, поддерживаемые Ираном группировки планируют участить нападения на военных США, которые дислоцированы на Ближнем Востоке. «Повсюду мигают красные огни», — описал CNN ситуацию американский чиновник в регионе на условиях анонимности. Разведка полагает, что Иран оказывает группам поддержку, но не координирует их деятельность. Один из источников рассказал, что Тегеран пообещал не наказывать группировки, если те продолжат атаковать объекты США и Израиля.