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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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После ударов по аэропортам Алеппо и Дамаска рейсы перевели в Латакию

Власти САР: после ударов по аэропортам Алеппо и Дамаска рейсы перевели в Латакию
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Авиация Израиля атаковала аэропорты в Дамаске и Алеппо в районе 5:25 ночи. В результате были повреждены взлетно-посадочные полосы, оба аэропорта временно не функционируют. Минтранс Сирии перевел регулярные рейсы в Латакию
Самолет &laquo;Сирийских авиалиний&raquo; в аэропорту Латакии
Самолет «Сирийских авиалиний» в аэропорту Латакии (Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости)

После ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сирийским аэропортам в Алеппо и Дамаске все регулярные рейсы были переведены в аэропорт Латакии — города в северо-западной части Сирии, неподалеку от которого расположена российская авиабаза Хмеймим, сообщает Минтранс Сирии.

«В результате откровенной агрессии, приведшей к срыву рейсов и неприятностям для пассажиров, Минтранс перенаправил регулярные рейсы из аэропортов Дамаска и Алеппо (прилет и вылет) в международный аэропорт Латакии», — говорится в сообщении.

Авиация ЦАХАЛ атаковала сирийские аэропорты в районе 5:25 ночи (мск). В результате были повреждены взлетные полосы обоих аэропортов, погиб один работник в аэропорту Дамаска, еще один получил ранения, сообщало SANA. Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента отмечал, что по аэропорту Алеппо было выпущено как минимум четыре ракеты, однако некоторые были сбиты местной системой ПВО.

В ЦАХАЛ информацию об ударе по сирийским аэропортам пока никак не прокомментировали.

Это уже второй раз после начала войны с ХАМАС, когда ЦАХАЛ атакует сирийские аэропорты. 12 октября сирийские СМИ также сообщали об атаке на аэропорты Дамаска и Алеппо. Тогда обе воздушные гавани были вынуждены приостановить работу из-за повреждений взлетно-посадочных полос.

Ynet писал, что атака была осуществлена с целью помешать переброске современных вооружений в Ливан. Российский МИД назвал удары грубым нарушением суверенитета Сирии, предупредив, что подобные действия могут привести к вооруженной эскалации в регионе.

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Власти Сирии одними из первых выступили с поддержкой действий ХАМАС. Москва же призывала обе стороны к деэскалации. «Мы сохраняем наши контакты со сторонами конфликта. И там и там есть российские граждане. Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Сирия Израиль воздушные удары аэропорты Латакия Алеппо Дамаск
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