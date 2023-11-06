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Политика ,  
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Дроны атаковали три военные базы США в Ираке и Сирии

Al Mayadeen: Беспилотники нанесли удар по трем военным базам США в Сирии и Ираке
Фото: Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press
Фото: Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press

Беспилотники атаковали три военные базы в Ираке и Сирии, на которых присутствуют военнослужащие США, сообщают Al Mayadeen и Shafaq News со ссылкой на источники.

По меньшей мере дважды дроны атаковали базу Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар. Источники Shafaq News уточнили, что первый удар нанесли ночью, второй — на рассвете. Военные сбили оба беспилотника, пишет агентство.

Еще один дрон перехватили при нападении на военный объект США в сирийском пограничном городе Эт-Танф, пишет Shafaq News.

Al Mayadeen сообщил также об атаке базы, расположенной к северу от города Эрбиль, столицы Иракского Курдистана (автономный регион на севере Ирака). Ответственность за удар взяло на себя «Исламское сопротивление».

По данным Al Mayadeen, инциденты произошли около 4:00.

В последнее время участились нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказывал, что несколько американских военных в ходе атак получили легкие ранения. Он также охарактеризовал нападения на базы как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные».

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В связи с этим Пентагон отправил на Ближний Восток еще около 900 американских военнослужащих. До этого в Иране находилось примерно 2,5 тыс. военнослужащих США, в Сирии — еще около 900.

Теги
Сирия Ирак военная база США
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