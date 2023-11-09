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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Пентагон допустил военные действия против КСИР и иранских «прокси»

Пентагон: США не исключают военных мер против КСИР и проиранских группировок
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
За последние недели базы США в Сирии и Ираке были атакованы более 40 раз, сообщила представитель Пентагона. По ее словам, американские ВС отвечали на атаки точечными ударами и готовы и дальше бороться с КСИР и иранскими «прокси»
Фото: Ahmed Mardnli / EPA / ТАСС
Фото: Ahmed Mardnli / EPA / ТАСС

Министерство обороны США допускает возможность боевых действий против Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) и связанных с ним группировок. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей США.

По ее словам, в период с 17 октября базы и другие объекты США в Сирии и Ираке «были 41 раз атакованы» поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками. «По приказу президента США Джо Байдена американские ВС нанесли точечные удары в целях самообороны по объектам на востоке Сирии, находящимся в пользовании КСИР и связанных с ним группировок», — сказала Строул.

Она также подчеркнула, что США при необходимости продолжат принимать необходимые военные меры против КСИР и их «прокси». «Это включает применение силы против военнослужащих и объектов КСИР и связанных с ним группировок, находящимся в зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил США», — заявила представитель Пентагона.

С начала войны Израиля и ХАМАС нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии участились. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказывал, что десятки американских военных в ходе атак получили легкие ранения. Он также охарактеризовал нападения на базы как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные».

Иран — одна из стран, которая с начала войны выступила с поддержкой действий ХАМАС. Власти Ирана неоднократно грозили Израилю серьезными последствиями, если тот начнет наземную операцию в секторе Газа. В то же время в постпредстве Ирана при ООН в ответ на вопрос, будет ли Тегеран принимать меры в случае наземной операции Израиля в секторе, ранее заявили, что условием вступления страны в конфликт будет атака по иранской территории.

29 октября, спустя несколько дней после начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, президент Ирана Ибрахим Раиси заявил о пересечении Израилем красной линии. Спустя неделю министр обороны Ирана Мохаммад Реза пригрозил США «тяжелым ударом», если Вашингтон не прекратит войну и не установит режим прекращения огня в секторе Газа. «Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе вы [США] получите тяжелый удар», — сказал тогда генерал.

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CNN со ссылкой на американскую разведку ранее писал, что Иран готовит ответ на действия ЦАХАЛ в секторе Газа, который, однако, не подразумевает прямого столкновения с Израилем и США. По данным источников телеканала, незначительные атаки прокси-групп Тегерана, к которым относится «Хезболла», позволяют ему выглядеть в этом конфликте как «действующая сила», вместе с этим избегая прямого конфликта.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Пентагон Иран КСИР ХАМАС сектор Газа
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