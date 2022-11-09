Минобороны заявило о пресечении атак ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, за сутки российские военные поразили два пункта управления ВСУ, а также уничтожили склад со снарядами к системам залпового огня HIMARS и «Ольха»

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Вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаки на южнодонецком направлении, чтобы замедлить наступательные действия российских войск, заявили в Минобороны.

Как утверждает представитель ведомства Игорь Конашенков, в результате действий российских военных в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка подразделения ВСУ «были рассеяны и отброшены на исходные позиции», были уничтожены более 80 украинских военнослужащих.

Российская сторона также пресекла попытки украинских войск атаковать на Николаево-Криворожском направлении, говорится в сообщении Минобороны. По данным ведомства, подразделения ВСУ «понесли значительные потери, были рассеяны и отступили». За последние сутки, со слов Конашенкова, подразделения российских войск пресекли попытки 12 диверсионно-разведывательных групп украинских военных проникнуть в тыловые районы обороны. Кроме того, Конашенков сообщил об отраженных атаках ВСУ в Херсонской области.

По данным министерства, за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки два пункта управления ВСУ и иностранных наемников, уничтожили склад боеприпасов со снарядами к системам залпового огня HIMARS, «Ольха» и артиллерийскими боеприпасами. Российские военные сбили 27 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов ЛНР, три противорадарные ракеты HARM в Херсонской области, а также пять беспилотников в Херсонской и Харьковской областях.

Накануне ведомство заявило, что отразило попытки ВСУ атаковать на купянском направлении (с Харьковской области в направлении ЛНР), оценив потери Киева в 160 человек убитыми и ранеными. Также в Москве заявили, что сорвали попытку наступления двух батальонно-технических групп на краснолиманском направлении.

