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NDR сообщила о найденной на «яхте Усманова» картине Марка Шагала

NDR: на «яхте Усманова» обнаружили картину Марка Шагала и еще 30 полотен
На яхте Dilbar находилось около 30 картин стоимостью €5 млн, в том числе работа Марка Шагала, сообщили немецкие СМИ. Представитель бизнесмена заявил, что ни яхта, ни картины тому не принадлежат
Яхта Dilbar
Яхта Dilbar (Фото: Sina Schuldt / Global Look Press)

На яхте Dilbar, которую власти Германии связывают с бизнесменом Алишером Усмановым, находилось около 30 работ известных художников, в том числе Марка Шагала. Об этом сообщили в совместном материале NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung.

По словам следователей, общая стоимость найденных картин составляет около €5 млн. При этом работы не были обнаружены в ходе обыска Dilbar в конце сентября.

Как пишут издания, в сентябре прошлого года картины отправили на хранение в транспортную компанию в Гамбурге, когда судно было поставлено в сухой док для капитального ремонта. В начале минувшего октября сотрудники полиции обыскали склады транспортной компании, чтобы найти улики, которые указывали бы на то, кому принадлежит Dilbar. В результате они обнаружили множество произведений искусства в деревянных ящиках.

Как утверждают NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung, российский бизнесмен заявил, что найденные произведения искусства всего лишь копии.

Представитель Усманова заявил РБК, что картины и яхта ему не принадлежат. «Картины, так же как и другие арт-объекты, не принадлежат Усманову, как и сами дома и яхта. Они являются собственностью дискреционных трастов, в отношении которых Усманов не имеет ни контроля, ни бенефициарного участия», — сказал он.

В конце сентября следователи Федерального управления уголовной полиции и налогового розыска в Баварии провели обыск в нескольких поместьях, которые следователи также приписывают Усманову, и обнаружили четыре яйца Фаберже.

Бизнесмен также говорил, что эти яйца не оригиналы, а копии, купленные в подарок друзьям в Узбекистане. Однако, по мнению прокуратуры и заключению экспертов, они тем не менее «имеют немалую ценность» и поэтому, как и картины, должны быть переданы в соответствии с законом о внешнеэкономической деятельности, отмечает NDR.

Усманов попал под санкции США, Великобритании и ЕС минувшей весной. Он заявил о несправедливости включения в санкционные списки на основании «сфабрикованных и голословных обвинений». В частности, бизнесмен решил обжаловать включение его в санкционный список ЕС в Европейском суде общей юрисдикции.

Forbes ставит Усманова на седьмое место в списке богатейших людей России: его состояние в рейтинге за этот год издание оценило в $11,5 млрд. В середине апреля федеральное ведомство уголовной полиции Германии заявило, что 156-метровой суперъяхтой Dilbar владеет сестра Усманова Гульбахор Исмаилова, против которой также были введены санкции.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина, Анна Балашова Анна Балашова
Алишер Усманов картины яхта Германия санкции
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