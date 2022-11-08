В Германии пришли с обысками по делу Усманова в филиалы банка UBS

Российского миллиардера подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Представитель бизнесмена категорически отверг такие обвинения

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Сотрудники федерального управления уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA) пришли с обысками в филиалы швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования дела в отношении Алишера Усманова, пишет Spiegel со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Германии. Предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Следственные мероприятия касаются работы банка UBS с частными клиентами, цель обыска — найти доказательства отмывания денег. Сотрудники банка не обвиняются, пишет издание.

BKA за последние несколько месяцев собрало почти 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег, которые, как утверждается, имеют отношение к операциям Усманова. По информации издания, UBS Europa направила девять сообщений о подозрительных транзакциях, они касались как самого бизнесмена, так и офшорных компаний, связанных с ним.

Следователей интересуют операции по счетам с 2018 по 2022 год на сумму €2 млн, пишет издание. В основном они связаны со снятием наличных и переводом больших сумм между компаниями Omnia Services Group Ltd (занимается сервисами электронной почты) и Tegernsee (IOM) Ltd. «Утверждается, что с помощью предполагаемого подставного лица Усманов пытался использовать денежные потоки для перемещения активов и тем самым скрыть фактическое право собственности», — говорится в заметке.

В разговоре с РБК представитель Алишера Усманова категорически отверг обвинения в адрес бизнесмена. «Усманов — законопослушный и добросовестный налогоплательщик, уплативший налоги в России», — сказал он.

В сентябре Spiegel и Merkur сообщали об обысках на вилле Усманова под Мюнхеном, на озере Тегернзее. Немецкое следствие считает бизнесмена налоговым резидентом Германии, так как он после 2014 года проводил большую часть времени в этой резиденции, писал Spiegel. По информации издания, его подозревают в уклонении от уплаты налогов на доходы и подарки на общую сумму около €555 млн с 2014 по 2022 год.

Представитель бизнесмена заявлял, что тот с 2014 года платит налоги в России и благодаря соглашению об избежании двойного налогообложения он не был обязан платить подоходный налог в Германии.

Позже NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung в совместном материале написали, что на яхте Dilbar, которую немецкие власти связывают с Усмановым, находилось около 30 работ известных художников, в том числе Марка Шагала. Следователи обыскали судно в сентябре. Представитель Усманова заявлял, что картины и яхта не принадлежат бизнесмену.

В 2022 году Forbes поставил Алишера Усманова на седьмое место в списке российских миллиардеров. Его состояние издание оценивает в $11,5 млрд. Усманов — крупнейший акционер (49%) холдинга USM, среди основных активов которого — «Металлоинвест» и «МегаФон». Бизнесмен попал под санкции США и ЕС весной 2022 года.