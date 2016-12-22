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Киев напомнил о «танцах на свадьбе» после шпионского скандала в Австрии
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Киев напомнил о «танцах на свадьбе» после шпионского скандала в Австрии
Шпионский скандал в Австрии, 09 ноя, 23:58
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Киев напомнил о «танцах на свадьбе» после шпионского скандала в Австрии
«Российское вмешательство» ничто не остановит, уверен глава украинского МИД ​Павел Климкин. По его мнению, разоблачение шпиона в Австрии даст Вене шанс присмотреться к современной России. По данным СМИ, шпион работал на Москву
Павел Климкин (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Министр иностранных дел Украины ​Павел Климкин в связи с разоблачением предполагаемого российского агента напомнил о танцах президента России Владимира Путина на свадьбе главы австрийского МИДа Карин Кнайсль. По данным СМИ, разоблаченный шпион более 20 лет работал в армии Австрии и сотрудничал с Москвой.

Случившееся, по мнению Климкина, позволит Вене «более тщательно присмотреться к современной России». Об этом украинский министр написал на своей странице в Facebook.

«Донские казаки, танцы на свадьбах, даже «business as usual» (английская идиома в переводе означающая «ход дел своим чередом», «продолжение, как обычно». — РБК) — российское вмешательство не остановит ничто», — уверен Климкин. «Никакой нейтральный статус не убережет от российских шпионов в рядах национальных вооруженных сил», — подчеркнул он.

Случившееся в Австрии глава ведомства сравнил с произошедшим 100 лет назад разоблачением австрийского офицера контрразведки Альфреда Редля, который, как выяснилось впоследствии, работал на Российскую империю. Об этом человеке, как заметил Климкин, «говорили, что он изменил ход истории». «Иронично, но разоблаченный сегодня в Австрии российский шпион тоже имеет подобный шанс [изменить ход истории] — и это шанс для современной Австрии более тщательно присмотреться к современной России», — добавил глава украинского внешнеполитического ведомства, заметив, что, по его мнению, для России за эти 100 лет «мало что изменилось — ни по целям, ни по методам».

Последний союзник: поссорит ли шпионский скандал Австрию и Россию
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Так глава украинского МИД отреагировал на новый шпионский скандал, о котором стало известно 9 ноября. Австрийская газета Krone Zeitung написала о разоблачении российского агента, который более 20 лет работал в штабе австрийской армии. Мужчина, которому сейчас 70 лет, по данным издания, работал на «незаметном посту» в австрийской армии и передавал Москве за €300 тыс. секретные данные. После этого в прокуратуре Зальцбурга сообщили о том, что по этому делу задержан экс-полковник армии Австрии. Ему, по информации надзорного ведомства, вменяют статью о разглашении гостайны. О том, что задержанный может проходить по статье о шпионаже в пользу иностранного государства, прокуратура не сообщала.

«Недопустимой» подобную ситуацию впоследствии назвал канцлер Австрии Себастьян Курц, он потребовал от российской стороны объяснений. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ заявил, что Вена, по его мнению, занимается «мегафонной, а не традиционной дипломатией». Австрия должна была напрямую адресовать свои подозрения России, подчеркнул российский министр.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль после сообщений о разоблачении предполагаемого российского шпиона отменила запланированную поездку в Россию. В середине августа на ее свадьбе в Австрии побывал Владимир Путин. Одним из подарков новобрачным от главы государства стало выступление донских казаков, которые приехали в Австрию вместе с Путиным.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Австрия , Москва , российский шпион
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