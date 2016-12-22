Курц потребовал от России объяснений после разоблачения шпиона

Москва должна предоставить Вене имеющуюся у нее информацию о разоблаченном шпионе, предположительно работавшем на Москву, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц журналистам, пишет Reuters.

«Сейчас мы требуем от российской стороны прозрачной информации», — цитирует агентство канцлера. Курц не назвал имя шпиона, но уточнил, что это полковник, который начал работать в 1990-х годах. Он добавил, что подобные случаи не улучшат отношений между Россией и Евросоюзом.

Ранее Krone Zeitung сообщила, что в Австрии раскрыли российского агента, более 20 лет работавшего в австрийской армии. По данным газеты, он передавал Москве данные про австрийские Военно-воздушные силы, артиллерийские системы, давал характеристики высокопоставленным офицерам армии Австрии и передавал сообщения о ситуации с мигрантами.

После сообщений о его разоблачении глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая должна была состояться в начале декабря. В российский МИД вызвали посла Австрии.