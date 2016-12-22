Путин станцевал с невестой и уехал со свадьбы главы МИД Австрии

Президент Владимир Путин провел на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль около одного часа и вернулся в аэропорт Граца

Карин Кнайсль и Владимир Путин (Фото: ROLAND SCHLAGER / EPA / ТАСС)

Президент Владимир Путин прибыл на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль около 14:11, сообщает австрийский телеканал OE24. По его данным, Путин несколько опоздал, так как начало свадьбы было запланировано на 14:00.

Самолет президента приземлился в аэропорту Граца около 13:30. Трасса А9, ведущая к месту празднования свадьбы, городу Гамлиц, — была перекрыта на 30 минут, чтобы по ней смог проехать кортеж российского президента.

Австрийские власти предприняли «значительные меры по обеспечению безопасности», пишет OE24. К охране мероприятия было привлечено элитное подразделение австрийское полиции «Кобра». Кроме того, в Гамлице были размещены снайперы.

По прибытии Путин подарил Кнайсль букет цветов. Кроме того, как свидетельствуют фотографии с мероприятия, после свадебной церемонии российский президент пригласил главу МИД Австрии на танец.

Во время церемонии гости маркерами расписывались на автомобиле Кнайсль, Путин также оставил свое послание. «Новобрачным Карин и Вольфгангу. Президент Владимир Путин», — написал он на немецком, оставив свою подпись.

Путин покинул празднество спустя час: кортеж с автомобилями подъехал к ресторану Gasthaus Tscheppe и забрал президента. У выхода из ресторана его дожидались два десятка сотрудников сил безопасности, отмечает OE24.

Как пишет Kurier, визит Путина запланирован только на время проведения свадебной церемонии. Более того, во время церемонии должны были состояться деловые переговоры.

Визит российского президента для австрийских властей обошелся в €250 тыс., сообщал ранее OE24. Как ранее писал РБК, за день до свадьбы в Австрию приехали 17 участников Кубанского казачьего хора. По информации OO Nachrichten, выступление хора планировалась как подарок для Кнайсль и ее будущего супруга. Поездка казаков в Австрию будет стоить 1,8​ млн руб.