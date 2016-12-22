Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за шпионского скандала

После того как стало известно о работавшем в австрийской армии 20 лет российском агенте, глава МИД Австрии отменила визит в Россию

Карин Кнайсль (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию. Об этом, как передает Krone Zeitung, заявил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Любой шпионаж неприемлем, в том числе российский шпионаж в Европе», — заявил он. Канцлер также упомянул, что Вена «работает с международными партнерами» по этому вопросу.

По его словам, в австрийский МИД были вызваны российский дипломаты.

Ранее Минобороны Австрии сообщило об разоблачении российского агента, который более 20 лет проработал в штабе австрийской армии. Имя агента, который дослужился до чина полковника, не раскрывается.

Материал дополняется