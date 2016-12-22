В Австрии раскрыли работавшего 20 лет на российскую разведку агента

Российский агент разоблачен в австрийской армии. За свою работу полковник, имя которого не называется, получил €300 тыс. Информацию о «кроте» австрийцы получили от «дружественной спецслужбы»

Фото: Ronald Zak / AP

Офицер австрийской армии, которому сейчас 70 лет, с 1990-х годов работал на российскую разведку, получив за это время в качестве вознаграждения €300 тыс., сообщает газета Krone Zeitung.

«Да, этот исключительный случай действительно имеет место. Мы очень рады, что этот подозреваемый сейчас разоблачен», — заявил изданию пресс-секретарь Министерства обороны Австрии.

Газета отмечает, что «подозреваемый действовал очень профессионально». Он был полковником в отставке и занимал «незаметный пост» в штабе австрийской армии. Каждые две недели он встречался со своим российским куратором «Юрием» и получал от него задания. Добытые сведения полковник, имя которого не называется, передавал или с помощью зашифрованных писем, ​ или посредством спутниковой связи.

«Крот» передавал информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, составил подробные характеристики многих высокопоставленных офицеров армии, а также передавал сообщения о ситуации с мигрантами.

​В статье говорится также, что российские кураторы полковника получили информацию о его возможном разоблачении и приказали ему уничтожить все компрометирующие материалы. «Наши люди смогли это предотвратить», — уточнил собеседник издания и добавил, что изучение содержимого ноутбука агента еще продолжается.

Документы свидетельствуют, что агент хотел прекратить шпионскую деятельность еще в 2006 году, однако его руководители из России не позволили ему это сделать.

Издание отмечает, что этот шпионский случай может сильно осложнить отношения Австрии с Россией.

По данным Die Presse, подозреваемый, которому сейчас 70 лет, был завербован еще в 1988 году.

По мнению авторов статьи, ущерб от деятельности разоблаченного агента может превысить вред, который принес Австрии полковник Альфред Редль, который в преддверии Первой мировой войны был завербован разведкой Российской империи и работал на нее в течение десяти лет.

Тем не менее, отмечает газета, полковнику-оборотню грозит в качестве максимального наказания два года лишения свободы.

Утром в пятницу, 9 ноября, со специальным заявлением в связи с задержанием агента выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он назвал шпионаж против нейтральной страны неприемлемым и пообещал, что обсудит дальнейшие действия с европейскими партнерами.