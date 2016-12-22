ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,25 66,50 EUR Нал. 76,27 75,58 USD Бирж. 66,96 +0,06 EUR Бирж. 75,90 -0,07 USD ЦБ. 66,22 +0,12 EUR ЦБ. 75,67 -0,01 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6500,00 -31,60 IMOEX 2412,69 -1,06% RTSI 1135,08 -1,75% Brent 70,27 -2,06% DJIA 26191,22 +0,05% Nasdaq 7529,96 -0,55%
В Австрии раскрыли работавшего 20 лет на российскую разведку агента
Лента новостей
Лесные пожары в Калифорнии 11:19, Фотогалерея  Адвокат рассказал о переводе Цеповяза в изолятор из-за неявки на завтрак 11:16, Общество Россия приблизилась к пятому месту в таблице коэффициентов УЕФА 11:06, Спорт Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за шпионского скандала 11:03, Политика Собиратели дождя: засуха, город-губка и напиток из облаков 10:59, Партнерский материал Умер сыгравший в «Ералаше» Николай Румянцев 10:56, Общество В Москве установят 200 камер для фиксации непропуска пешеходов 10:51, Авто В Эфиопии полиция обнаружила массовое захоронение с 200 телами 10:49, Общество Coinbase добавила Basic Attention Token: криптовалюта подешевела на 12% 10:47, Крипто «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 10:35, РБК и Volkswagen Голосуй или проиграешь: надо ли внедрять голосовых помощников 10:32, Потребрынок  Reuters узнал о попытках российских нефтяников перевести расчеты в евро 10:31, Бизнес Человек погиб при нападении мужчины с ножом в Мельбурне 10:31, Общество Глава ФАС назвал сроки принятия новых мер по регулированию Рунета 10:30, Технологии и медиа Россияне остались довольны работой полиции во время ЧМ-2018 10:24, Общество В Австрии раскрыли работавшего 20 лет на российскую разведку агента 10:24, Политика Правительство подготовит план ликвидации унитарных предприятий 10:07, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 10:03, РБК и Thomson Reuters Прокуроры призвали главу Минюста США не вмешиваться в «российское дело» 09:51, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 09:32, РБК и Экспострой на Нахимовском Губернатор Флориды заявил о махинациях на промежуточных выборах в США 09:23, Политика Новые автомобили Aurus представят на Женевском автосалоне 09:13, Технологии и медиа СМИ узнали об остановке демонтажа космодрома в КНДР 09:10, Политика Enel: как преобразился бизнес крупнейшей энергетической компании 09:00, РБК и Schneider Electric Times узнала о планах Лондона добиться санкций ЕС против верхушки ГРУ 08:58, Политика Медведев передал Минприроды полномочия по утилизации мусора 08:40, Общество В Балашихе загорелся цех по производству пластмассы 08:38, Общество Все дело в Versace: акции модного бренда Michael Kors обвалились на 15% 08:30, Quote
В Австрии раскрыли работавшего 20 лет на российскую разведку агента
Шпионский скандал в Австрии, 10:24
0
В Австрии раскрыли работавшего 20 лет на российскую разведку агента
Российский агент разоблачен в австрийской армии. За свою работу полковник, имя которого не называется, получил €300 тыс. Информацию о «кроте» австрийцы получили от «дружественной спецслужбы»
Фото: Ronald Zak / AP

Офицер австрийской армии, которому сейчас 70 лет, с 1990-х годов работал на российскую разведку, получив за это время в качестве вознаграждения €300 тыс., сообщает газета Krone Zeitung.

«Да, этот исключительный случай действительно имеет место. Мы очень рады, что этот подозреваемый сейчас разоблачен», — заявил изданию пресс-секретарь Министерства обороны Австрии.

Газета отмечает, что «подозреваемый действовал очень профессионально». Он был полковником в отставке и занимал «незаметный пост» в штабе австрийской армии. Каждые две недели он встречался со своим российским куратором «Юрием» и получал от него задания. Добытые сведения полковник, имя которого не называется, передавал или с помощью зашифрованных писем, ​ или посредством спутниковой связи.

«Крот» передавал информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, составил подробные характеристики многих высокопоставленных офицеров армии, а также передавал сообщения о ситуации с мигрантами.

​В статье говорится также, что российские кураторы полковника получили информацию о его возможном разоблачении и приказали ему уничтожить все компрометирующие материалы. «Наши люди смогли это предотвратить», — уточнил собеседник издания и добавил, что изучение содержимого ноутбука агента еще продолжается.

Документы свидетельствуют, что агент хотел прекратить шпионскую деятельность еще в 2006 году, однако его руководители из России не позволили ему это сделать.

Издание отмечает, что этот шпионский случай может сильно осложнить отношения Австрии с Россией.

По данным Die Presse, подозреваемый, которому сейчас 70 лет, был завербован еще в 1988 году.

По мнению авторов статьи, ущерб от деятельности разоблаченного агента может превысить вред, который принес Австрии полковник Альфред Редль, который в преддверии Первой мировой войны был завербован разведкой Российской империи и работал на нее в течение десяти лет.

Тем не менее, отмечает газета, полковнику-оборотню грозит в качестве максимального наказания два года лишения свободы.

Утром в пятницу, 9 ноября, со специальным заявлением в связи с задержанием агента выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он назвал шпионаж против нейтральной страны неприемлемым и пообещал, что обсудит дальнейшие действия с европейскими партнерами.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Австрия , Разведка , Армия
Главное
Глава ФАС назвал сроки принятия новых мер по регулированию Рунета Технологии и медиа
Материалы по теме
Минюст США обвинил Китай в промышленном шпионаже Политика
NYT рассказала о прослушке шпионами из Китая и России мобильного Трампа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter