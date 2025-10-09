 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Кремль раскрыл, что обсудят Путин и Алиев на первой за год встрече

Песков: Путин и Алиев обсудят проблемные вопросы в отношениях Москвы и Баку
Президенты встретятся впервые за год. Отношения стран с тех пор значительно охладились, однако два дня назад Алиев все же поздравил Путина с днем рождения
Ильхам&nbsp;Алиев и Владимир Путин
Ильхам Алиев и Владимир Путин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президент Владимир Путин встретится в Таджикистане с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщил журналистам представитель главы государства Дмитрий Песков.

«Достигнута договоренность о том, что два президента сегодня встретятся. Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты. Рассчитываем, что президенты обсудят нынешнее состояние наших двусторонних отношений и проговорят те проблемные моменты, которые есть», — сказал он.

Состоявшийся телефонный разговор Путина и Алиева был «хорошим, позитивным, конструктивным», отметил Песков.

Президенты созвонились 7 октября, азербайджанский лидер поздравил Путина с днем рождения. В предыдущий раз они созванивались в марте. Запланированная встреча станет первой за год — Путин и Алиев не встречались с октября 2024 года.

Премьер попросил поздравить с окончанием войны Албании с Азербайджаном
Политика

Отношения между Россией и Азербайджаном охладели после крушения самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане в декабре 2024 года. Алиев заявлял, что самолет «был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление». Президент России принес извинения Алиеву в связи с тем, что трагический инцидент с самолетом AZAL произошел в воздушном пространстве России. Он отметил, что самолет заходил на посадку в условиях атак украинских дронов на города Северного Кавказа. Росавиация сообщала, что самолет не смог приземлиться в Грозном из-за тумана, в связи с чем на высоте 500 м была плохая видимость, а также из-за плана «Ковер», который вводился из-за «террористических атак Украины». В середине августа Алиев заявил, что Азербайджан не рассматривает крушение самолета как умышленную атаку, хотя все еще требует компенсаций.

Отношения Москвы и Баку обострились снова в связи с уголовными делами против граждан обеих стран. Летом в Екатеринбурге были задержаны подозреваемые по делу о серии убийств 2001–2011 годов. Двое фигурантов — братья Сафаровы — умерли: по версии российского СК — от сердечной недостаточности, по версии Азербайджана — в результате пыток.

Алиев назвал произошедшее «беспрецедентным актом» против азербайджанского народа. После задержаний азербайджанцев в России азербайджанские силовики задержали сотрудников «Sputnik Азербайджан».

